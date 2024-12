ThinkPad X9 : Un nouveau design sans TrackPoint ?

Depuis des décennies, les ordinateurs portables de la gamme ThinkPad de Lenovo se distinguent par leur TrackPoint, ce petit stick rouge situé au centre du clavier. Mais des images récemment divulguées d’un nouveau ThinkPad X9 montrent un design radicalement différent. Ce modèle ultrafin semble abandonner cet élément emblématique au profit d’un grand pavé tactile et d’un design plus proche des gammes ThinkBook ou Yoga.

Les photos, partagées par le célèbre WalkingCat, révèlent un ordinateur portable avec un clavier chiclet aux touches plates et espacées, mais sans le traditionnel TrackPoint ni les boutons associés au pavé tactile. Cette absence marque une rupture nette avec le design qui a fait la renommée des ThinkPad. Pour les fidèles utilisateurs de ces machines, ce choix pourrait être perçu comme une hérésie.

Cependant, Lenovo semble tester un modèle de ThinkPad axé sur un pavé tactile plus large, dans la lignée des designs modernes des ordinateurs portables professionnels. Il reste à voir si ce choix séduira une nouvelle clientèle ou suscitera la colère des fans historiques.

Design et connectivité du ThinkPad X9

Le ThinkPad X9 s’annonce comme un ultrabook fin et léger, avec des écrans de 14 pouces ou 15,3 pouces et des bordures d’écran très fines. On remarque un petit renflement au-dessus du bord supérieur pour loger une webcam, probablement équipée d’une obturation pour la confidentialité.

Les connectiques incluent des ports USB-C, une sortie HDMI, et une prise audio 3,5 mm, confirmant une volonté de combiner modernité et polyvalence.

Selon des informations collectées par WinFuture, voici ce que nous savons des caractéristiques des deux modèles :

ThinkPad X9 14

Écran : 14 pouces, résolution 1920 x 1200 pixels, finition mate (non tactile).

Processeur : Options avec Intel Lunar Lake.

Batterie : 55 Wh.

Mémoire : Jusqu’à 32 Go de RAM.

Stockage : Jusqu’à 1 To.

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4.

Prix : À partir de 1400 dollars.

ThinkPad X9 15

Écran : 15,3 pouces, résolution 2280 x 1800 pixels.

Batterie : 80 Wh.

Spécifications similaires : Processeur, mémoire, stockage et connectivité.

Prix : À partir de 1600 dollars.

Un ThinkPad qui divise les opinions

Ce nouveau design sans TrackPoint pourrait signaler une expérimentation de Lenovo. L’objectif semble être de tester un ThinkPad plus minimaliste et moderne pour les professionnels habitués aux pavés tactiles larges. Cependant, pour les utilisateurs fidèles qui apprécient le TrackPoint pour sa précision et son ergonomie, cette absence pourrait être un coup dur.

Lenovo n’a pas encore officiellement présenté le ThinkPad X9. Reste à voir si cette décision est isolée ou si elle préfigure un changement plus large dans la gamme ThinkPad. Une chose est sûre : cette évolution suscitera de nombreuses discussions parmi les fans de la marque.