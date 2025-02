Accueil » Test du Synology BeeStation : Le NAS simple et abordable qui remplace Dropbox et Google Photos

Test du Synology BeeStation : Le NAS simple et abordable qui remplace Dropbox et Google Photos

Test du Synology BeeStation : Le NAS simple et abordable qui remplace Dropbox et Google Photos

Au lieu de payer chaque mois un abonnement à Dropbox ou à Google Photos, vous pourriez payer en une seule fois le BeeStation de Synology, un système de stockage en réseau d’entrée de gamme qui vise à remplacer vos plans de stockage dans le cloud. Les systèmes NAS (Network Attached Storage) m’ont toujours intrigué avec la promesse de ce petit espace de stockage supplémentaire dont je n’aurai probablement jamais besoin.

Bien que la BeeStation ne soit pas en mesure de diffuser des médias en continu, d’exécuter des machines virtuelles ou d’offrir d’autres fonctionnalités NAS avancées, il imite à merveille des services, tels que Dropbox, Google Drive, iCloud et Google Photos.

Il est également exceptionnellement facile à configurer et à utiliser, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui souhaitent simplement stocker des données. Vendu au prix de 240 euros, le Synology BeeStation est-il fait pour vous ?

Dans la boîte du BeeStation, on retrouve :

Unité principale BeeStation

Adaptateur secteur

Câble Ethernet RJ-45

Guide de démarrage rapide

BeeStation : Une configuration extrêmement simple

La configuration d’un périphérique NAS n’est pas la façon dont j’aimerais passer un après-midi. Heureusement, le processus d’installation du BeeSation n’a pris que quelques minutes. J’ai connecté le BeeStation à mon routeur, j’ai ouvert un compte Synology sur le site portal.bee.synology.com, et j’ai laissé le BeeStation effectuer une mise à jour du micrologiciel.

Lorsque je suis revenu, l’appareil était prêt pour le téléchargement de fichiers et de photos, et il me demandait si je souhaitais importer des fichiers depuis Dropbox, Google Drive, iCloud, un périphérique WD My Cloud ou un disque externe.

Il existe plusieurs façons d’interagir avec le BeeStation. Vous passerez le plus clair de votre temps sur les plateformes BeePhotos et BeeFiles, qui s’inspirent d’applications familières ,telles que Google Photos ou Dropbox. Les applications BeePhotos et BeeFiles sont disponibles pour Android et iPhone, mais vous pouvez également accéder à ces services par le portail Web BeeSation.

Ceux qui souhaitent accéder régulièrement au BeeStation à partir d’un ordinateur devraient utiliser l’interface BeeStation pour bureau. Elle vous permet de configurer des sauvegardes automatiques pour les dossiers et vous donne une vue d’ensemble du contenu du BeeStation.

Cependant, les fonctionnalités SMB du BeeStation sont désactivées par défaut. Ceux qui souhaitent une expérience NAS plus traditionnelle, liée aux systèmes de fichiers des ordinateurs, doivent fouiller dans les paramètres du BeeStation et activer SMB.

Un processus d’installation simplifié

En réalité, le BeeStation est censé ressembler à une application de stockage dans le cloud, et il est conçu pour les utilisateurs novices. Forcer SMB lors de l’installation ne ferait que compliquer les choses. Mais l’accès au réseau local est également désactivé par défaut, ce qui est un choix étrange.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Si vous n’activez pas la connectivité LAN, les fichiers que vous téléchargez vers le BeeStation à l’intérieur de votre domicile sont traités comme des téléchargements de fichiers à distance, ce qui est relativement lent. De plus, l’accès à distance n’est pas disponible en cas de panne d’Internet ou de problème avec les serveurs de Synology.

Encore une fois, j’apprécie la simplicité du processus d’installation du BeeStation. Et bien que je me considère comme un utilisateur de NAS « avancé », j’apprécie que le BeeStation ressemble à une application de stockage sur le cloud et non à une machine super compliquée. Mais les accès SMB et LAN devraient être proposés ou expliqués lors de l’installation du BeeStation, même s’ils sont intentionnellement désactivés par défaut.

BeeStation : des applications très utiles

Si vous avez déjà utilisé Dropbox, OneDrive, Google Drive ou Google Photos, vous comprendrez immédiatement comment utiliser les applications BeeFiles et BeePhotos de Synology. Ces applications sont très simples et s’inspirent clairement des solutions de stockage sur le cloud. De plus, jusqu’à 8 membres de la famille ou amis peuvent rejoindre BeeStation, et vous pouvez générer des liens partageables vers n’importe quels fichier, dossier ou album que vous avez sauvegardés.

L’envoi de fichiers vers le BeeStation est un jeu d’enfant. Vous pouvez télécharger des fichiers individuels via l’application ou le portail BeeStation, mais j’ai davantage utilisé les fonctions de synchronisation et de sauvegarde de BeeFile, qui copient automatiquement des dossiers individuels à partir de votre ordinateur ou de vos comptes de stockage sur le cloud. Toute modification apportée à un dossier synchronisé sera répercutée sur le BeeStation, tandis que l’outil de sauvegarde se contente de copier-coller les fichiers dans le stockage du BeeStation.

BeeFiles vous permet également de sauvegarder le contenu du BeeStation sur un disque externe, une clé USB ou une plateforme de stockage en cloud. Je suis heureux que cette fonctionnalité soit si facile à utiliser, car le BeeStation ne contient qu’un seul disque dur qui finira par tomber en panne. Pour des raisons de redondance des données, tout élément important sauvegardé sur le BeeStation devrait être copié sur un autre support de stockage.

Quant à l’application BeePhotos, elle m’a beaucoup impressionné. Elle ressemble à une version allégée de Google Photos et peut récupérer automatiquement les nouvelles photos de votre smartphone.

À l’instar de Google Photos ou d’iCloud, l’application BeePhotos peut trier les images en fonction des visages, des objets, des lieux et d’autres métadonnées. Vous pouvez même utiliser des termes de recherche tels que « chat » pour trouver certaines photos.

Pas un NAS avancé

Cependant, le BeeStation n’est pas conçu pour des fonctionnalités NAS avancées. Il ne peut pas diffuser des médias en continu avec Plex ou exécuter des machines virtuelles. Vous ne pouvez même pas installer les applications DiskStation de Synology. Le BeeStation peut remplacer votre abonnement au stockage dans le cloud, mais il n’est pas un substitut à un périphérique NAS complet.

J’ai été surpris d’apprendre que le BeeStation fonctionne avec un processeur Realtek RTD1619B. Il s’agit du même processeur que celui du DiskStation DS223 de Synology. Il est assez puissant et capable d’exécuter des applications avancées comme Plex. Synology a simplement choisi d’omettre le streaming multimédia et d’autres fonctionnalités avancées – il s’agit d’une contrainte philosophique, pas d’une contrainte matérielle.

Comme on pouvait s’y attendre, les performances du BeeStation sont plutôt solides. Il écrit et récupère les données à une vitesse raisonnable et n’a jamais planté pendant mes tests. Sachez toutefois que le BeeStation fonctionne avec un seul disque Synology HAT3300 de 4 To et qu’il utilise un port 1 GbE.

Les téléchargements sont plus lents que ceux d’un périphérique NAS plus coûteux, et si vous téléchargez plus de quelques centaines d’images à la fois, vous recevrez un avertissement « Le BeeStation est occupén» pendant que le système s’efforce de scanner les métadonnées et de créer des vignettes d’images.

BeeStation : une machine silencieuse et économe en énergie

Le BeeStation est exceptionnellement économe en énergie, même pour un périphérique NAS. Selon Synology, il ne consomme que 7,86 watts lors de l’écriture ou de la récupération des données. Et, chose impressionnante, sa consommation d’énergie descend à 1,65 watts lorsqu’il tourne au ralenti. Au final, le BeeStation devrait ajouter moins d’un euro à votre facture d’électricité chaque mois. Et si vous souhaitez maintenir le BeeStation en ligne pendant une longue panne de courant, il convient parfaitement à une batterie externe de petite taille ou bon marché.

Plus surprenant encore, le BeeStation est assez silencieux. Il repose sur un refroidissement passif, il n’y a donc pas de bruit de ventilateur, et le disque HAT3300 de Synology est bien plus silencieux que la plupart des autres disques NAS que j’ai testés.

BeeStation : verdict

Il s’agit peut-être du périphérique NAS le moins gênant du marché. Il est facile à configurer, son interface est intuitive et il ne fait pas beaucoup de bruit. Si je n’avais pas besoin de fonctionnalités avancées, je vendrais mon ancien NAS et passerais au BeeStation, même si j’attendrais probablement un modèle contenant deux disques durs pour la redondance des données.

À la base, le Synology BeeStation est une alternative bon marché à des services comme Dropbox ou Google Drive. Il est facile à configurer et à utiliser, et il peut sauvegarder et organiser automatiquement les fichiers. Cette simplicité n’est pas sans contrepartie : le BeeStation est dépourvue de la plupart des fonctionnalités avancées que l’on peut attendre d’un périphérique NAS.

Ceux qui ont besoin de fonctionnalités NAS avancées devraient renoncer au BeeStation. Mais si vous avez juste besoin de remplacer Dropbox ou Google Photos, il s’agit clairement d’une bonne option. Le BeeStation de 4 To présentée dans cet article coûte 240 euros. À titre de référence, je paie actuellement 10 euros par mois pour mon plan Dropbox de 2 To. Si j’annulais Dropbox et passais à BeeStation, il serait amorti en moins de deux ans. Et ce, pour une capacité de stockage de 4 To, soit le double de celle de mon abonnement Dropbox.

Cependant, je dois rappeler qu’il s’agit d’une solution à disque unique. Il ne contient qu’un seul disque dur, qui finira par tomber en panne. Si vous tenez à vos données, vous devez régulièrement copier le contenu du BeeStation sur un disque externe, un ordinateur ou un service de stockage sur le cloud.