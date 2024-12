Bluesky lance les sujets tendance : Découvrez les discussions populaires !

À l’occasion de Noël, Bluesky, le réseau social en plein essor, a annoncé une nouvelle fonctionnalité : les Sujets tendance. Dévoilée le 25 décembre, cette nouveauté permet aux utilisateurs de découvrir les discussions les plus populaires au sein de la communauté en temps réel, offrant ainsi une expérience plus immersive et interactive.

La section Sujets tendance est accessible via l’icône Recherche (une loupe), située en bas de l’écran dans l’application mobile ou dans la barre latérale gauche sur la version web. Une fois dans l’onglet Recherche, vous verrez apparaître une liste des Sujets tendance et des Sujets recommandés juste en dessous de la barre de recherche. Il suffit de toucher un sujet pour accéder directement aux publications associées.

Lors d’un test, le sujet tel que « Noël » figurait parmi les cinq premiers, un mélange aussi inattendu qu’amusant, qui reflète bien la diversité des intérêts sur Bluesky.

Personnalisez votre expérience sur Bluesky

Si cette fonctionnalité ne vous convient pas, Bluesky vous permet de la désactiver facilement. Vous pouvez cliquer sur le petit « x » en haut à droite de la section pour la masquer temporairement. Pour une désactivation permanente, rendez-vous dans Paramètres > Contenu et médias, où vous pourrez désactiver l’option Activer les sujets tendance.

Cette nouveauté est marquée comme « V1 » et reste en phase Beta, ce qui signifie qu’elle est encore en cours de développement. Bluesky invite les utilisateurs à partager leurs retours pour l’aider à affiner cette fonctionnalité. Si vous avez des suggestions ou des objections concernant l’affichage des Sujets tendance sous la barre de recherche, l’équipe de Bluesky sera ravie de les recevoir.

Un réseau en pleine évolution

L’ajout des Sujets tendance s’inscrit dans la stratégie de Bluesky visant à étoffer ses fonctionnalités pour mieux rivaliser avec d’autres plateformes sociales. Cette mise à jour devrait séduire les utilisateurs familiers des sections tendance sur des plateformes comme Twitter ou Threads, tout en préservant l’identité unique et la convivialité de Bluesky.

Avec cette nouveauté, Bluesky offre à ses utilisateurs un moyen supplémentaire d’explorer et de participer aux conversations les plus animées, juste à temps pour célébrer les fêtes de fin d’année.