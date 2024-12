Galaxy S25 : Lancement le 22 janvier 2025 ?

La sortie de la série Galaxy S25 de Samsung approche à grands pas. Selon Abhishek Yadav, relayé par SamMobile, Samsung dévoilera ses nouveaux smartphones le mercredi 22 janvier 2025. Si certaines rumeurs évoquaient initialement le 23 janvier, il semble désormais que cette date marque soit l’annonce officielle lors d’un événement Unpacked, soit le lancement commercial.

Cette chronologie suit un modèle similaire à celui de la série Galaxy S24, dévoilée le 17 janvier 2024 et commercialisée à partir du 31 janvier.

Des attentes élevées pour les Galaxy S25 et S25 Ultra

Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs circulent autour de cette nouvelle gamme, particulièrement autour du Galaxy S25 Ultra, le modèle phare. Comme les Galaxy S25 et S25+, il sera équipé du processeur de dernière génération de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, déjà présent sur le OnePlus 13, prévu pour un lancement mondial le mois prochain.

Caractéristiques attendues du Galaxy S25 Ultra :

Écran : Une dalle de 6,8 pouces, conservant la taille de l’écran du S24 Ultra, mais avec une luminosité maximale accrue et une meilleure précision des couleurs.

Caméras : Maintien du capteur principal de 200 mégapixels. Nouveau téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec un zoom optique x5 Remplacement possible du téléobjectif de 10 mégapixels par une lentille de 50 mégapixels avec un zoom optique x3 Amélioration possible de l’objectif ultra-grand-angle avec une lentille de 50 mégapixels. Design des modules photo analogue à celui du Galaxy Z Fold 6, avec des lentilles entourées de cercles concentriques noirs.



Le Galaxy S25 Ultra pourrait ainsi offrir une expérience photographique encore plus impressionnante, idéale pour les amateurs de photographie et de vidéographie.

Des améliorations notables pour les Galaxy S25 et S25+

Pour les utilisateurs préférant des appareils plus compacts, le Galaxy S25 sera doté d’un écran de 6,17 pouces, légèrement plus petit que celui de son prédécesseur. Le design de l’appareil sera affiné pour offrir une meilleure prise en main et un confort accru.

Quant au Galaxy S25+, il proposera un compromis idéal avec un écran de 6,7 pouces, offrant un bon équilibre entre portabilité et espace d’affichage. Les deux modèles bénéficieront également de quelques ajustements esthétiques pour un design plus ergonomique.

Une interface et un système d’exploitation de nouvelle génération

Tous les modèles de la série Galaxy S25 seront livrés avec Android 15 et One UI 7, faisant de ces appareils les premiers de Samsung à embarquer ces nouvelles versions logicielles.

Avec des améliorations substantielles en matière de performance, de design et de photographie, la série Galaxy S25 s’annonce comme un lancement phare pour Samsung en 2025. Si la date du 22 janvier marque effectivement l’annonce, les fans n’auront plus longtemps à attendre pour découvrir ces nouveautés en détail.

Entre l’arrivée d’Android 15, le Snapdragon 8 Elite, et des innovations côté photo, les Galaxy S25 s’inscrivent comme des prétendants sérieux au titre des meilleurs smartphones de l’année.