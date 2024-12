Accueil » Galaxy S25 Slim : Lancement international confirmé, spécifications et design ultra-fin

L’année prochaine s’annonce comme celle des smartphones ultra-fins. Après des rumeurs sur l’iPhone 17 Air d’Apple, Samsung prépare également un modèle mince et élégant baptisé Galaxy S25 Slim.

Contrairement à l’iPhone Air, qui remplacera l’iPhone Plus, le Galaxy S25 Slim viendra compléter la gamme des Galaxy S25, aux côtés des modèles Galaxy S25, Galaxy S25+, et Galaxy S25 Ultra.

Selon des données issues de la base IMEI de la GSMA, le Galaxy S25 Slim sera disponible en version internationale. Un tweet de Erencan Yılmaz a révélé que le modèle global portera la référence SM-S937B/DS, avec la mention DS indiquant un support Dual SIM. Aux États-Unis, le téléphone sera référencé sous le numéro de modèle SM-S937U, déjà identifié dans la base IMEI.

Samsung prévoit de lancer la gamme Galaxy S25 en janvier 2025, mais le Galaxy S25 Slim ne sera pas dévoilé en même temps. Les rumeurs suggèrent une présentation au cours du deuxième trimestre 2025, potentiellement en avril ou mai. Cette période sera particulièrement compétitive, avec le lancement attendu de l’iPhone SE 4 d’Apple et du Pixel 9a de Google.

Galaxy S25 Ultra : Design et des spécifications prometteurs

Bien que le nom final du Galaxy S25 Slim reste incertain, les premières rumeurs sur ses spécifications techniques laissent entrevoir un appareil ambitieux, notamment au niveau de son module caméra. La configuration arrière pourrait inclure :

Capteur principal de 200 mégapixels (ISOCELL HP5, 1/1,56 pouces)

Capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels (ISOCELL JN5, 1/2.76 pouces).

Capteur téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3,5x (ISOCELL JN5, 1/2.76 pouces).

Ces caractéristiques placeraient le Galaxy S25 Slim dans une catégorie premium, malgré son positionnement en tant que modèle ultra-fin.

Une stratégie prudente, mais ambitieuse

Initialement, des rapports suggéraient une production limitée pour le Galaxy S25 Slim afin de tester sa performance sur le marché avant un éventuel déploiement global. Cependant, les nouvelles informations indiquent que Samsung prévoit une sortie internationale, ce qui témoigne de la confiance du fabricant dans le design et les spécifications de l’appareil.

Si Samsung mise sur une disponibilité mondiale dès le départ, cela signifie que l’entreprise est convaincue que le Galaxy S25 Slim saura séduire les utilisateurs. Pour répondre à cette ambition, une production à grande échelle sera nécessaire, un pari risqué mais potentiellement fructueux dans un segment en plein essor.

Un sérieux concurrent dans un marché en effervescence

Avec le Galaxy S25 Slim, Samsung s’inscrit dans une tendance où finesse et performances cohabitent. Le smartphone pourrait rivaliser directement avec l’iPhone 17 Air d’Apple, attendu comme un modèle phare en 2025. Si les rumeurs se confirment, le deuxième trimestre 2025 verra une véritable bataille des smartphones compacts et ultra-fins, avec des modèles comme le Galaxy S25 Slim, l’iPhone SE 4, et le Pixel 9a.

Les prochains mois seront cruciaux pour savoir si Samsung parviendra à captiver le marché avec cette nouvelle approche dans sa gamme Galaxy S.