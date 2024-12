OPPO A5 Pro et OnePlus Ace 5 : Deux puissants smartphones débarquent !

Le OPPO A5 Pro, attendu le 24 décembre, s’annonce comme un smartphone phare pour les utilisateurs recherchant robustesse et fiabilité. Avec des coloris variés — Sandstone Purple, Quartz White, et Rock Black — et une certification possible IP69 pour la résistance à la poussière et à l’eau, le A5 Pro confirme son positionnement de « Dieu de Guerre Durable ».

Sous le capot, le OPPO A5 Pro est alimenté par un processeur Dimensity 7300, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et une batterie impressionnante de 6 000 mAh, idéale pour les longues sessions d’utilisation. Son écran OLED de 6,7 pouces (résolution 2412 x 1080 pixels, 10 bits) promet une qualité visuelle exceptionnelle. Côté photo, le smartphone propose un capteur principal de 50 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels pour des clichés nets et précis.

En plus de sa solidité, le OPPO A5 Pro pourrait intégrer la puce réseau X1, capable de connecter des routeurs jusqu’à 165 mètres avec une pénétration exceptionnelle à travers les murs, un atout pour une connectivité optimale.

OnePlus Ace 5 et Ace 5 Pro : des flagships prometteurs

Les OnePlus Ace 5 et Ace 5 Pro devraient être dévoilés en Chine le 26 décembre, selon les dernières fuites issues d’une affiche promotionnelle sur Weibo. Les deux modèles semblent partager une batterie commune de 6 400 mAh, une information qui contredit les rumeurs initiales affirmant des capacités distinctes. Cette autonomie impressionnante devrait séduire les utilisateurs intensifs.

Les deux smartphones afficheront un écran 120 Hz d’une luminosité maximale de 4 500 nits, assurant une expérience fluide et lumineuse. Côté processeur, le modèle standard Ace 5 est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, tandis que l’Ace 5 Pro embarque la puce encore plus puissante Snapdragon 8 Elite. Ces configurations garantissent des performances optimales pour les applications et jeux les plus exigeants.

Disponibilité globale

Bien que les OnePlus Ace 5 et Ace 5 Pro soient exclusivement disponibles en Chine, la version globale du OnePlus Ace 5, rebaptisée OnePlus 13R, sera lancée à l’international le 7 janvier 2025. Toutefois, sa disponibilité réelle en magasin pourrait être légèrement différée, s’étalant sur plusieurs semaines après son lancement officiel.

Le OPPO A5 Pro et les OnePlus Ace 5/5 Pro marquent la fin d’année avec des innovations techniques et des performances optimales, répondant à des attentes variées, de la robustesse à la puissance brute. Alors que le OPPO A5 Pro mise sur la solidité et la connectivité, les Ace 5 et Ace 5 Pro promettent d’être des références pour les performances mobiles. L’année 2025 démarre sous le signe de la compétition technologique !