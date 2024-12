Snap Recap 2024 : Votre bilan Snapchat est arrivé !

Il semble que chaque service en ligne, d’Amazon Music à Google Photos, veuille s’inspirer de la tendance des bilans annuels popularisée par Spotify Wrapped. Cette fois-ci, Snapchat n’a pas voulu manquer l’occasion et a introduit son propre Snap Recap 2024 pour célébrer votre année sur l’application.

Dans un article de blog publié le 9 décembre, Snapchat avait annoncé de nouvelles fonctionnalités, dont l’arrivée imminente du Snap Recap prévue pour le 17 décembre. Le bilan est désormais disponible et met en lumière vos moments forts de l’année sur Snapchat. La bonne nouvelle ? Il est accessible aussi bien pour les utilisateurs gratuits que pour les abonnés à Snapchat+.

Où trouver votre Snap Recap 2024 ?

Pour découvrir votre activité de l’année sur Snapchat, il suffit de :

Ouvrir l’appareil photo Snapchat. Balayer vers le haut pour accéder à l’onglet Memories. Rechercher la boîte « Votre Snap Recap 2024 » et appuyer dessus pour remonter le temps.

Un aperçu de votre année : stats et interactions

Le Snap Recap commence par afficher les éléments clés de votre activité :

Vos amis favoris,

La personne avec laquelle vous avez partagé le plus de Snaps,

Les nouveaux amis ajoutés cette année,

Le nombre total de Snaps envoyés et reçus,

Les lentilles les plus utilisées en 2024.

En plus de ces statistiques, Snapchat vous permet également de vous situer par rapport aux autres utilisateurs, en vous donnant des indices sur votre niveau d’activité dans les discussions, l’envoi de Snaps et les Stories partagées.

Une initiative en demi-teinte ?

Si l’idée de revivre ses meilleurs moments semble attrayante, le Snap Recap 2024 de cette année semble avoir été préparé dans la précipitation. Comparé à d’autres bilans, tels que Spotify Wrapped, Snapchat semble manquer de l’effet “wahou” que les utilisateurs attendaient.

Pas de musique dynamique, pas d’animations engageantes, ni même de visuels créatifs avec un fond généré par IA. Le résultat se résume à un écran noir avec vos statistiques et votre Bitmoji. Cela donne l’impression d’une présentation PowerPoint amateur, loin des productions immersives que d’autres plateformes proposent.

Une décision de dernière minute ?

Snapchat est souvent le premier à sauter sur les tendances, comme en témoignent les nombreuses fonctionnalités IA parfois inachevées introduites l’an dernier. Le Snap Recap semble suivre le même schéma : une bonne idée, mais un manque de finition évident.

Cela dit, ce n’est pas totalement négatif. Le concept a du potentiel, et avec un peu plus de travail, Snapchat pourrait transformer cette initiative en un événement beaucoup plus attractif l’année prochaine.