Snapchat : Nouvelles options de contrôle parental pour la localisation et la confidentialité

Autrefois connue pour ses photos éphémères, Snapchat a progressivement enrichi ses fonctionnalités sociales centrées sur la géolocalisation. Ces dernières années, l’application a renforcé cette orientation en introduisant le partage de localisation en temps réel, et elle ajuste maintenant cette expérience pour offrir aux parents de nouvelles options de contrôle et de surveillance via le Centre des familles.

Bien que les utilisateurs aient pu partager leur position sur Snapchat depuis un certain temps, la nouvelle mise à jour permet désormais aux parents de recevoir des notifications lorsqu’un adolescent quitte ou arrive à des endroits prédéfinis, comme l’école.

Désormais, les parents trouveront dans le Centre des familles de Snapchat une option pour demander la localisation de leur adolescent, et ce dernier pourra également faire de même en retour. De plus, les parents auront la possibilité de visualiser plus facilement avec qui leur enfant partage sa position, au même titre que les autres paramètres de confidentialité.

Cette fonctionnalité sera déployée en parallèle avec d’autres outils de gestion de la localisation et de confidentialité dans les semaines à venir. Parmi ces nouveautés, Snapchat introduit des alertes de déplacement automatiques qui permettent de notifier les membres de la famille lorsque l’un d’eux arrive ou quitte l’un des trois lieux définis, comme la maison ou l’école.

Ce système s’inspire d’applications comme Life360, mais est intégré dans une application que certains membres de la famille utilisent déjà quotidiennement. « Nous ajoutons des notifications de déplacement à Centre des familles pour donner aux parents plus de tranquillité d’esprit, en sachant que leur adolescent est arrivé en classe, a quitté la pratique sportive à l’heure ou est rentré après une soirée entre amis », a indiqué Snapchat dans un article de blog.

Ces fonctions Snapchat qu’accessibles en opt-in

Snap précise que ces fonctionnalités de localisation ne sont accessibles qu’en opt-in, c’est-à-dire en activant manuellement le partage de position. De plus, cette option est limitée aux personnes qui sont déjà ajoutées en tant qu’amis sur l’application. Snapchat a également prévu un rappel supplémentaire pour les utilisateurs qui partagent leur position avec tous leurs amis, les invitant à revoir leurs paramètres de confidentialité chaque fois qu’ils ajoutent un nouvel ami.

Selon Snapchat, plus de 350 millions de personnes utilisent la Snap Map chaque mois, et ces nouvelles fonctionnalités visent à renforcer les liens familiaux en permettant aux parents et adolescents de rester connectés lorsqu’ils sont en déplacement. En renforçant ses outils de sécurité et en intégrant des fonctions de localisation avancées, Snapchat répond aux préoccupations des parents tout en permettant aux adolescents de bénéficier d’une certaine autonomie dans l’utilisation de l’application.