Google Docs : 40 nouveaux modèles pour des documents modernes et élégants

Google Docs passe à la vitesse supérieure avec l’ajout de 40 nouveaux modèles sans page destinés à rendre les documents plus attrayants et plus fonctionnels sur le plan visuel. Ces modèles répondent à une grande variété de cas d’utilisation, notamment la rédaction d’articles de blog, l’élaboration de feuilles de route de projet et la conception de guides d’entretien.

Les nouveaux modèles présentent des mises en page prédéfinies et des styles modernes qui s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par Google pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Ils utilisent des onglets pour une meilleure organisation et des puces de remplacement pour rationaliser la collaboration en mettant en évidence les champs dans lesquels les membres de l’équipe doivent saisir des informations spécifiques.

Cette mise à jour exploite certaines des dernières fonctionnalités de Google Docs, garantissant ainsi aux utilisateurs l’accès à des outils qui simplifient la création de documents tout en conservant une apparence soignée.

Accès aux modèles dans Google Docs

Pour utiliser les nouveaux modèles, vous pouvez :

Cliquer sur le bouton « Modèles » en haut d’un nouveau document.

Aller dans Fichier > Nouveau > À partir de la galerie de modèles.

Les modèles seront accessibles à tous les utilisateurs disposant d’un compte Google personnel, aux clients de Google Workspace et aux abonnés de Workspace Individual.

Comme pour de nombreuses mises à jour de Google, le déploiement de ces modèles peut prendre jusqu’à 15 jours pour atteindre tous les utilisateurs. Toutefois, cette mise à jour représente une amélioration significative pour Google Docs, qui a souvent été à la traîne par rapport à des concurrents tels que Microsoft Word et Canva en termes de variété de modèles et de qualité de conception.

D’autres nouveautés à venir

Google a laissé entendre que ce n’était qu’un début et qu’il prévoyait d’introduire encore plus de modèles de haute qualité dans les mois à venir. Qu’ils soient destinés à un usage professionnel ou à des projets personnels, ces ajouts visent à rendre la création de documents dans Google Docs plus attrayante et plus efficace.

Si vous n’avez pas encore repéré les modèles, gardez l’œil ouvert : ils arriveront bientôt sur votre compte.