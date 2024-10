Accueil » Google Docs, Sheets et Slides sur tablette Android : L’expérience des commentaires s’améliore

Google vient d’annoncer une mise à jour majeure pour l’expérience des commentaires dans ses applications Google Docs, Sheets et Slides, désormais disponible pour les utilisateurs de tablettes Android.

Cette mise à jour apporte les mêmes améliorations de commentaires que celles déployées plus tôt cette année sur les versions Web de ces applications.

La mise à jour vise à améliorer l’interface et les fonctionnalités de filtrage, rendant la visualisation, la navigation et la réponse aux commentaires plus confortables lors de l’utilisation de tablettes Android. Parmi les principaux changements :

Nouvelle mise en page : Vous pourrez désormais voir le premier commentaire et les deux réponses les plus récentes d’un fil de discussion, avec l’option d’afficher tous les commentaires d’une discussion.

Commentaire contextuel : Tout comme sur la version web, les commentaires peuvent être ajoutés directement dans le contexte du document, facilitant les retours et les collaborations.

Utilisation optimale de l’écran de la tablette : L’interface améliorée prend pleinement avantage de l’écran de la tablette, rendant l’expérience plus fluide et immersive.

L’une des fonctionnalités clés de cette mise à jour est la possibilité de filtrer les commentaires. Grâce à des onglets de navigation et des filtres intégrés au panneau de commentaires, il sera désormais plus facile de trouver des commentaires spécifiques sans avoir à basculer vers une vue séparée.

Disponibilité et déploiement des nouveautés sur Google Docs, Sheets et Slides

Cette nouvelle expérience est en cours de déploiement dans les domaines Rapid Release à partir d’aujourd’hui. Pour les autres utilisateurs, les améliorations devraient être disponibles à partir du 29 octobre.

Cette mise à jour s’adresse à tous les clients Google Workspace, aux abonnés individuels de Workspace, ainsi qu’aux utilisateurs ayant des comptes Google personnels.

Avec ces améliorations, Google cherche à offrir une expérience de collaboration plus fluide et optimisée, en particulier pour ceux qui travaillent sur des tablettes Android, en facilitant la gestion des commentaires dans un environnement de travail mobile.