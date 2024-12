Copilot sur Windows : Nouvelle interface, raccourci Alt+Espace et disponibilité sur Windows 10

Microsoft continue de retravailler son assistant Copilot sur Windows, apportant des modifications notables à son fonctionnement. Après avoir réduit Copilot à une Progressive Web App (PWA) plus tôt cette année, la société a décidé de remplacer cette version par une expérience dite « native » qui introduit un nouveau raccourci clavier et une interface de vue rapide.

La vue rapide de Copilot flotte désormais au-dessus de la barre des tâches, à l’image des nouvelles applications Companion que Microsoft teste actuellement pour les fichiers, contacts et entrées de calendrier. Cette vue peut être déclenchée via le raccourci clavier Alt + Espace ou depuis la barre système.

Bien que cette fonctionnalité n’apporte rien de révolutionnaire, elle reste visible en permanence, au-dessus des autres applications, jusqu’à ce que vous la minimisiez ou utilisiez à nouveau le raccourci Alt + Espace. Cela permet un accès rapide et constant à l’assistant, sans avoir besoin d’ouvrir une fenêtre distincte.

Conflits possibles avec d’autres applications

Le choix du raccourci Alt + Espace pourrait poser problème, car de nombreuses applications utilisent déjà cette combinaison. Microsoft a reconnu cette limitation : « Windows enregistrera l’application qui est lancée en premier et s’exécute en arrière-plan, comme celle associée au raccourci Alt + Espace ».

Cela pourrait engendrer des conflits entre Copilot et d’autres outils, et la gestion de ce raccourci risque de devenir complexe pour les utilisateurs. On peut se demander pourquoi Microsoft a abandonné l’ancien raccourci Windows + C utilisé avec Windows Copilot, ou pourquoi il n’a pas conservé la touche Copilot dédiée introduite sur certains claviers récents.

Une disponibilité étendue à Windows 10 et Windows 11

Fait intéressant, cette nouvelle version de Copilot sera également disponible sur Windows 10, bien que Microsoft insiste sur la fin du support de ce système prévue pour octobre 2025. Cette décision s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise visant à maximiser la valeur des PC existants, Microsoft ayant rouvert les tests bêta pour de nouvelles fonctionnalités sur Windows 10 plus tôt cette année.

L’implémentation actuelle de Copilot est décrite comme une « version native », mais reste essentiellement une vue Web encapsulée dans une application locale. Depuis son lancement initial en tant que Windows Copilot intégré à la barre latérale de Windows 11, l’assistant a connu des évolutions fluctuantes, passant d’un outil intégré à une PWA simplifiée.

Microsoft laisse entendre que d’autres améliorations pourraient arriver, déclarant que Copilot « continuera d’explorer des options liées aux raccourcis clavier. » Une telle déclaration donne l’impression que l’assistant joue désormais un rôle central dans les décisions de l’entreprise.

Une fonctionnalité prometteuse, mais en quête d’identité

Le nouveau Copilot représente une étape intéressante pour renforcer son utilité sur Windows 10 et 11, mais il reste encore des défis à surmonter pour en faire un assistant vraiment fluide et intégré. Alors que Microsoft jongle avec les différentes versions et raccourcis, il sera essentiel d’écouter les retours des utilisateurs pour affiner cette expérience.

Avec ce retour à une expérience plus native, Microsoft cherche clairement à renforcer la pertinence de Copilot, mais le chemin vers une adoption généralisée nécessitera encore des ajustements.