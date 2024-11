Google Docs : Créez des images photoréalistes avec l’IA !

Google Workspace introduit une nouvelle fonctionnalité dans Google Docs. La plateforme s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité exploitant l’intelligence artificielle pour générer des images en ligne de haute qualité directement dans vos documents. Après avoir introduit plus tôt cette année un outil permettant de créer des couvertures pleine page grâce à Gemini, Google élargit désormais les capacités de cet outil pour inclure des images photoréalistes insérées dans le corps du texte.

Cet outil, comparable à un créateur de clip art, s’inscrit dans la continuité des initiatives analogues de Microsoft, qui a intégré l’art généré par IA dans ses produits Office.

Cette fonctionnalité repose sur le modèle de génération d’images Imagen 3, qui permet de produire des visuels réalistes, allant de paysages à des représentations de personnes, simplement à partir de descriptions textuelles. Pour utiliser cette nouveauté, il suffit de naviguer dans le menu Insérer, de sélectionner Image, puis de cliquer sur Aidez-moi à créer une image.

Une fois cette option choisie, un panneau latéral intitulé Créer une image s’ouvre. Les utilisateurs peuvent y entrer une description détaillée de l’image souhaitée, choisir un format d’image, et sélectionner un style parmi les options proposées. En cliquant sur le bouton Créer, plusieurs versions de l’image sont générées, et il est possible d’ajouter celle de son choix au document.

Cette génération d’images de Google Docs déployée uniquement sur certains plans

Comme pour la génération de couvertures, cette nouvelle fonctionnalité est pour l’instant limitée aux abonnés de Google Workspace disposant d’un plan spécifique. Elle sera progressivement déployée pour les utilisateurs de Gemini Business, Gemini Enterprise, Gemini Education, Gemini Education Premium et les abonnés à Google One AI Premium au cours des prochains jours. Google n’a toutefois pas encore indiqué si cette fonctionnalité sera étendue à un plus large public à l’avenir.

Cette mise à jour marque une étape supplémentaire dans l’intégration de l’IA générative dans Google Docs, facilitant encore davantage la création de contenus visuellement attrayants et personnalisés.