Xiaomi YU7 : Lancement en été 2025 pour le SUV électrique de Xiaomi prêt à défier Tesla

Xiaomi poursuit son immersion dans le marché très compétitif des véhicules électriques en Chine avec l’annonce du Xiaomi YU7, un SUV électrique prévu pour l’été 2025. Ce nouveau modèle s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Xiaomi visant à s’imposer face à des acteurs établis comme Tesla.

Le Xiaomi YU7, un SUV entièrement électrique, partage des similitudes de conception avec la berline SU7, le premier modèle électrique de la marque lancé plus tôt cette année. La SU7 a été largement saluée, y compris par le PDG de Ford, Jim Farley, qui a personnellement testé la voiture après qu’elle ait été importée de Shanghai aux États-Unis. Farley a tellement apprécié l’expérience qu’il a confié ne pas vouloir rendre le véhicule.

Alors que la SU7 rivalise avec la Tesla Model 3 et d’autres berlines électriques sur le marché chinois, le Xiaomi YU7 vise le segment en pleine croissance des SUV électriques, actuellement dominé par la Tesla Model Y et d’autres modèles similaires. Xiaomi espère ainsi s’implanter dans une catégorie de véhicules particulièrement demandée.

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé que le lancement officiel du Xiaomi YU7 était prévu pour juin ou juillet 2025. Dans une publication sur Weibo, il a partagé des images du SUV et exprimé son enthousiasme pour les tests en cours. Jun a déclaré :

Nous espérons que le prototype du YU7 pourra bientôt retirer son lourd camouflage, ce qui nous permettra de mener des tests plus complets, détaillés et à grande échelle pour garantir la qualité du produit et offrir de meilleurs véhicules.

Xiaomi YU7, un SUV électrique inspiré de la berline SU7

Cette annonce fait suite à la publication des détails du Xiaomi YU7 sur le site officiel du ministère de l’Industrie et des technologies de l’information. Le site révèle une longueur de 4 999 mm, une largeur de 1 996 mm, une hauteur de 1 600 mm, un empattement de 3 000 mm, un poids à vide de 2 405 kg et un poids total de 2 855 kg. Les pneus sont disponibles en trois spécifications : 245/55R19, 245/50 R20, 245/45 R21 à l’avant et 275/40 R21 à l’arrière.

Xiaomi continue de montrer qu’elle peut surpasser des géants de l’électronique comme Apple et Sony dans leur transition vers les véhicules électriques. Alors qu’Apple a finalement abandonné son projet de voiture sans rien concrétiser, Sony se prépare à lancer son véhicule électrique Afeela en collaboration avec Honda. Xiaomi, quant à elle, collabore avec des partenaires clés, comme CATL pour les batteries et une division de BAIC pour la production de ses véhicules.

Avec le Xiaomi YU7, Xiaomi vise à capitaliser sur son expertise technologique et son partenariat stratégique pour s’imposer dans le domaine des SUV électriques. Ce nouveau modèle marque une étape importante pour le fabricant dans sa quête de devenir un acteur clé du marché des véhicules électriques, tout en répondant à la demande croissante pour des alternatives de haute performance et compétitives face aux leaders actuels.