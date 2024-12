Accueil » Galaxy S25 Ultra : Caméras améliorées et IA pour des photos exceptionnelles

Galaxy S25 Ultra : Caméras améliorées et IA pour des photos exceptionnelles

Galaxy S25 Ultra : Caméras améliorées et IA pour des photos exceptionnelles

Alors que l’annonce de la série Galaxy S25 approche à grands pas, de nouvelles informations viennent éclairer les détails sur les capacités photographiques du modèle phare, le Galaxy S25 Ultra. Grâce à une entrée dans la base de données Camera FV-5, les spécifications des capteurs ultra-larges et téléobjectifs de cette version américaine (SM-S938U) ont été révélées.

Le Galaxy S25 Ultra conservera son capteur principal de 200 mégapixels Samsung HP2, une caractéristique marquante déjà présente sur son prédécesseur, le Galaxy S24 Ultra. Ce capteur est reconnu pour ses performances exceptionnelles en matière de détails et de gestion de la lumière.

Galaxy S25 Ultra : Nouveaux capteurs ultralarges et téléobjectifs

Les nouveaux capteurs ultra-larges et téléobjectifs de 50 mégapixels utiliseront la technologie 4-en-1 pixel binning, produisant des photos finales de 12,5 mégapixels. Cette technologie améliore les détails et les performances en basse lumière.

Résolution brute du capteur : 4080 x 3060 pixels.

Ouverture : f/1.7, offrant une meilleure capture de lumière.

Longueur focale équivalente : 23,2 mm, idéale pour les paysages et les photos de groupe.

Stabilisation : Stabilisation électronique de l’image (EIS).

La lentille ultra-large a subi des ajustements par rapport au Galaxy S24 Ultra, permettant une angle de cadrage plus large et une meilleure capture de lumière. Cela se traduira par des photos de paysages et de groupes de meilleure qualité, même dans des conditions de faible luminosité.

Intégration de l’intelligence artificielle

Comme ses concurrents, Samsung tirera parti des capacités d’intelligence artificielle (IA) des puces de nouvelle génération qui alimenteront le Galaxy S25 Ultra. Ces avancées devraient permettre :

Amélioration des algorithmes photo : Une meilleure séparation des objets en mode portrait.

Nouvelles fonctionnalités de photographie computationnelle : Réduction du flou, optimisation des couleurs, et des effets de lumière plus réalistes.

Le Galaxy S25 Ultra sera équipé de la puce Snapdragon 8 Elite, bien que Samsung ait hésité à adopter ce processeur coûteux (plus de 200 dollars par unité). Cette décision garantit des performances haut de gamme, en particulier pour les traitements d’image et la gestion de l’IA.

Avec ses capteurs améliorés et ses fonctionnalités optimisées par l’IA, le Galaxy S25 Ultra promet une expérience photographique encore plus impressionnante que celle de ses prédécesseurs.

Alors que l’annonce officielle approche, il reste à voir si ces améliorations confirmeront la réputation de Samsung en tant que leader dans le domaine des smartphones haut de gamme. Restez à l’écoute pour découvrir l’intégralité des caractéristiques lors du lancement.