WhatsApp : Ne manquez plus aucun message avec les nouveaux rappels !

WhatsApp continue d’enrichir ses fonctionnalités, cette fois avec une nouveauté visant à garantir que les utilisateurs ne passent pas à côté de messages ou de mises à jour importantes. Après avoir récemment introduit des rappels pour les statuts non consultés, l’application étend maintenant cette fonctionnalité aux messages, avec une mise à jour en cours de déploiement dans la version bêta v2.24.25.29 sur Android.

Le nouvel outil, repéré par le site spécialisé WABetaInfo, est disponible sous forme de bascule dédiée dans les paramètres de notifications. Lorsqu’il est activé, il enverra des rappels occasionnels concernant les messages ou statuts non consultés. Bien que la fréquence exacte de ces rappels ne soit pas encore précisée, l’objectif est de s’assurer que les utilisateurs ne passent pas à côté de contenus potentiellement importants.

Le fonctionnement semble basé sur un algorithme qui tient compte des interactions fréquentes de l’utilisateur. Cependant, comme l’a souligné WABetaInfo, si l’application est réinstallée, ces interactions doivent être recalculées puisque ces données ne sont pas enregistrées dans les sauvegardes ou sur les serveurs de WhatsApp.

Cette fonctionnalité peut paraître mineure à première vue, mais elle pourrait s’avérer essentielle dans les pays où WhatsApp est utilisé à des fins commerciales et institutionnelles. Dans des régions comme l’Asie ou l’Amérique latine, des entreprises, banques, opérateurs téléphoniques, et plateformes de livraison utilisent WhatsApp pour envoyer des notifications critiques. Les utilisateurs, souvent submergés par un flux constant de messages professionnels et personnels, risquent de manquer des communications essentielles.

Les rappels WhatsApp permettront de remettre en avant ces messages enfouis, que ce soit ceux d’amis ou de membres de la famille, ou des alertes importantes provenant de services commerciaux.

Un lancement global à venir dans WhatsApp ?

Ce système de rappels s’inspire de celui introduit par Gmail en 2018, puis déployé dans l’application Messages de Google. Là, les utilisateurs reçoivent des notifications pour des textes nécessitant un suivi ou des rappels liés aux anniversaires de leurs contacts. Dans un contexte où le nombre de communications numériques ne cesse de croître, de tels outils deviennent indispensables pour éviter les oublis.

Pour l’instant, WhatsApp n’a pas donné de date précise concernant le déploiement global de cette fonctionnalité via la version stable de l’application. Avec près de trois milliards d’utilisateurs dans le monde, cette nouveauté pourrait avoir un impact significatif, particulièrement dans les marchés émergents où WhatsApp joue un rôle central dans la communication personnelle et professionnelle.

Les utilisateurs intéressés peuvent d’ores et déjà tester la fonctionnalité via le canal bêta disponible sur le Google Play Store. Pour les autres, l’arrivée de cet outil dans la version stable promet de rendre WhatsApp encore plus indispensable pour rester connecté et organisé.