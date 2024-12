Intel : Départ de Pat Gelsinger et transition vers une nouvelle ère

Intel a annoncé le départ à la retraite de son PDG, Pat Gelsinger, qui quitte également le conseil d’administration, à compter du 1er décembre 2024. Ce départ met un terme à une carrière marquante de plus de 40 ans, dont 30 années passées dans des rôles d’ingénierie et de direction au sein de l’entreprise.

Arrivé chez Intel en 1979, Pat Gelsinger a marqué l’histoire de l’entreprise en devenant son premier directeur technique (CTO) et en dirigeant plusieurs initiatives qui ont transformé l’industrie des semi-conducteurs. Il a contribué au développement de technologies fondamentales, comme l’USB et le Wi-Fi, et il a été l’architecte du processeur révolutionnaire 80486, pierre angulaire de l’informatique moderne. Pendant sa carrière, il a supervisé pas moins de 14 programmes de microprocesseurs et joué un rôle déterminant dans le succès des familles de processeurs Intel Core et Intel Xeon.

En 2021, Gelsinger est revenu chez Intel en tant que PDG après un passage remarqué chez VMware. Son retour avait pour objectif de redresser l’entreprise, à un moment où elle était confrontée à une concurrence accrue de la part d’acteurs comme AMD et Nvidia.

Cependant, malgré son retour très attendu, son mandat a été marqué par des problèmes d’exécution, une baisse de 52 % du cours de l’action en 2023, et une perte de terrain face à des concurrents tels que AMD et Nvidia.

L’après Pat Gelsinger : une transition stratégique pour Intel

En août 2024, Intel a annoncé le licenciement de plus de 15 % de ses effectifs, soit environ 15 000 employés, dans un effort de réduction des coûts. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de baisse de la demande mondiale de puces et de retards dans la concrétisation des investissements dans les technologies de fabrication.

À la suite du départ de Pat Gelsinger, Intel a désigné David Zinsner et Michelle Johnston Holthaus comme co-PDG par intérim. David Zinsner, actuellement vice-président exécutif et directeur financier (CFO), continuera à superviser les finances et les opérations stratégiques de l’entreprise. Michelle Johnston Holthaus, forte de près de 3 décennies d’expérience chez Intel, a été promue au poste nouvellement créé de PDG d’Intel Products. Dans ce rôle, elle dirigera les divisions clés, notamment le Client Computing Group, le Data Center and AI Group, ainsi que le Network and Edge Group.

Pour assurer une transition fluide, Frank Yeary, président indépendant du conseil d’administration, assumera les fonctions de président exécutif par intérim. Un comité de recherche a été formé pour identifier un successeur permanent.

Les mots d’adieu de Pat Gelsinger

Dans une déclaration émouvante, Pat Gelsinger a exprimé sa gratitude envers ses collègues et l’entreprise. Il a souligné combien diriger Intel avait été un honneur tout au long de sa carrière et s’est dit fier des nombreuses réalisations accomplies avec ses équipes. Il a également reconnu que les défis récents avaient nécessité des décisions difficiles pour repositionner Intel face aux dynamiques actuelles du marché.

L’avenir d’Intel sous une nouvelle direction

Alors que Intel amorce une nouvelle étape de son développement, l’entreprise devra relever des défis importants dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle. Avec Zinsner et Holthaus à la tête de la direction intérimaire, Intel s’engage à recentrer ses efforts sur ses produits clés et à renforcer sa compétitivité dans des secteurs stratégiques, comme les datacenters et les solutions IA.

Le départ de Gelsinger marque la fin d’une époque, mais il ouvre également la voie à une transformation stratégique qui pourrait permettre à Intel de retrouver sa place de leader incontesté dans l’industrie technologique.