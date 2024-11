ChatGPT en classe : OpenAI lance un cours gratuit pour les enseignants

En collaboration avec l’organisation à but non lucratif Common Sense Media, OpenAI, a dévoilé un cours en ligne gratuit destiné aux enseignants du primaire et du secondaire (K-12) de l’autre côté de l’Atlantique.

Ce programme d’une heure, divisé en 9 modules, vise à introduire les bases de l’intelligence artificielle (IA) et à explorer les applications pédagogiques de ChatGPT, la plateforme d’IA conversationnelle d’OpenAI.

Selon la description disponible sur le site, le cours est conçu pour initier les enseignants aux fondamentaux de l’IA, à l’IA générative, à ChatGPT, ainsi qu’à des pratiques sûres et efficaces pour son utilisation en classe.

Objectifs et contenu du cours de OpenAI

OpenAI et Common Sense Media expliquent que l’objectif principal est d’aider les enseignants à mieux comprendre la technologie, à décoder le jargon technique, et à utiliser ChatGPT de manière responsable et pertinente dans un contexte éducatif. Le cours entend ainsi « renforcer votre compréhension de l’IA et de ChatGPT pour que vous puissiez utiliser ces outils en toute sécurité et avec un objectif clair ».

Leah Belsky, vice-présidente de l’éducation chez OpenAI, a déclaré à Reuters :

Mon objectif dans ce rôle est de mettre l’IA entre les mains de chaque élève et de chaque enseignant… et de leur donner également les compétences nécessaires pour apprendre à l’utiliser de manière responsable et efficace.

Cette initiative s’inscrit dans un effort global d’OpenAI pour démontrer l’impact positif que ChatGPT peut avoir dans les salles de classe. Depuis son lancement en novembre 2022, ChatGPT a déclenché un véritable boom de l’IA générative et s’est imposé comme l’une des applications à la croissance la plus rapide au monde.

Scepticisme et débats autour de l’IA en éducation

Malgré ces efforts, l’utilisation de l’IA générative dans l’éducation suscite des préoccupations parmi les enseignants et les experts.

En août, l’Université d’État de l’Arizona s’est associée à OpenAI pour explorer comment l’IA générative peut être utilisée dans l’enseignement supérieur afin de « façonner l’apprentissage, la recherche et l’avenir du travail ». Cependant, cette collaboration a été critiquée par certains, comme Erik Baker, enseignant en histoire des sciences à l’Université de Harvard, qui a qualifié l’initiative de « profondément offensante », estimant qu’elle suggérait que les étudiants étaient incapables d’apprendre à écrire par eux-mêmes.

D’autres critiques soulignent les défis liés à l’évaluation des travaux des étudiants par l’IA. Leon Furze, consultant en éducation, a mis en garde contre les biais et l’incohérence des notes générées par des outils comme ChatGPT. Il a découvert qu’en changeant simplement le nom d’un élève sur un devoir identique, les résultats obtenus variaient considérablement.

Dans un article, il a écrit : « Non seulement les notes sont incohérentes et peu fiables, mais elles sont aussi probablement biaisées d’une manière que nous ne pouvons pas facilement contrôler. C’est une recette pour un désastre en matière d’évaluation équitable et équitable ».

Un pas vers une éducation modernisée, mais avec prudence

Malgré les critiques, OpenAI semble déterminé à poursuivre son engagement envers l’éducation en donnant aux enseignants des outils pour intégrer l’IA dans leurs pratiques pédagogiques. La controverse souligne toutefois la nécessité d’un cadre clair et éthique pour l’utilisation de l’IA en éducation, afin de garantir qu’elle complète, plutôt qu’elle ne remplace, les compétences fondamentales des élèves.

OpenAI insiste dans son guide sur le fait que ChatGPT n’est pas un substitut à l’engagement direct avec les élèves. Pour certains enseignants, il ne pourra jamais remplacer aucune étape du processus d’apprentissage. Cependant, pour ceux qui adoptent une approche réfléchie et responsable, cet outil pourrait devenir un allié précieux dans la transformation de l’éducation.

L’impact de ce cours gratuit sur la perception et l’adoption de ChatGPT dans les salles de classe sera certainement suivi de près dans les mois à venir.