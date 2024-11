Accueil » Microsoft 365 Copilot : Actions, Agents SharePoint et nouveautés pour PowerPoint, Outlook et Excel

Lors de la conférence Microsoft Ignite 2024, l’entreprise a dévoilé des mises à jour majeures pour Microsoft 365 Copilot, notamment avec l’introduction des Copilot Actions, des agents AI pour SharePoint, des capacités de traduction pour PowerPoint, et des améliorations dans Outlook pour planifier des réunions plus efficacement.

« Nous accélérons notre ambition de permettre à chaque employé d’utiliser Copilot comme assistant personnel et de transformer chaque processus d’entreprise avec des agents construits dans Copilot Studio », a écrit Jared Spataro, CMO d’AI at Work, dans l’article d’annonce. « Nous ajoutons une nouvelle valeur à Copilot pour résoudre les principaux problèmes liés au travail et aider chaque employé à accroître son impact – de l’automatisation des tâches répétitives à la gestion de votre calendrier ».

Copilot Actions: L’automatisation simplifiée des tâches répétitives

Microsoft a présenté Copilot Actions, une fonctionnalité actuellement en preview privée qui permettra aux utilisateurs de Microsoft 365 Copilot d’automatiser des tâches quotidiennes fastidieuses.

Ces actions fonctionnent comme des macros intelligentes basées sur des invites simplifiées et des tâches prédéfinies que l’utilisateur peut configurer puis laisser fonctionner automatiquement.

Exemples d’utilisation de Copilot Actions :

Résumer automatiquement les actions à réaliser après une réunion Teams.

Générer des rapports hebdomadaires.

Préparer des réunions en collectant les informations pertinentes.

L’objectif est de rendre ces automatisations invisibles et efficaces, pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

L’entreprise est également en train de réorganiser ses Copilot Pages (la version Microsoft de Canvas ou d’Artifacts) afin que les utilisateurs puissent demander au chatbot de générer du contenu, tiré de Microsoft Graph, puis de le partager avec d’autres membres de l’entreprise sur des pages persistantes et actualisables. Cette fonctionnalité devrait être proposée aux utilisateurs au début de l’année 2025.

Améliorations de Copilot dans PowerPoint, Outlook et Excel

Microsoft 365 Copilot continue de s’enrichir dans les différentes applications de la suite Office. Voici les principales nouveautés annoncées.

PowerPoint : Traductions et aide à la création

Dès début 2025, les utilisateurs de PowerPoint pourront traduire des présentations dans 40 langues, sans modifier la mise en page ou le style des diapositives. Une autre nouveauté, le Copilot Narrative Builder, exploitera des modèles de présentation, des notes d’intervenants et des transitions intégrées pour générer une ébauche de présentation plus cohérente.

Copilot pourra également intégrer automatiquement des images depuis SharePoint dans vos diapositives pour enrichir visuellement vos présentations.

Outlook : Planification optimisée et agendas automatisés

Copilot dans Outlook devient encore plus intelligent pour planifier des réunions. En analysant les calendriers des collaborateurs, il trouvera automatiquement les meilleurs créneaux horaires pour des réunions 1:1 et pourra créer un ordre du jour pour chaque réunion.

Cette fonctionnalité sera déployée pour les utilisateurs de Copilot dans Outlook d’ici la fin novembre 2024.

Excel : Une nouvelle expérience de démarrage

Pour faciliter la création de tableurs, Copilot dans Excel proposera bientôt une expérience de démarrage améliorée, incluant des suggestions de modèles avec des en-têtes, des formules, et des visuels préconfigurés.

Agents intelligents : SharePoint rejoint la révolution IA

Microsoft étend également ses Copilot Agents à SharePoint, après leur introduction récente dans des domaines comme les ventes, le service client et la finance. Ces agents intelligents permettront :

De résumer automatiquement des documents.

De répondre à des questions basées sur les données contenues dans des fichiers SharePoint.

De créer des agents personnalisés capables de fournir des réponses AI sur un site SharePoint spécifique ou une liste de fichiers.

Ces fonctionnalités visent à transformer la gestion documentaire et les flux de travail en entreprise, en rendant l’accès aux données plus intuitif et plus rapide.

Une suite enrichie pour booster la productivité

Ces nouveautés illustrent la vision de Microsoft pour 365 Copilot : intégrer l’intelligence artificielle dans les moindres aspects des outils professionnels, pour automatiser les tâches répétitives, simplifier la collaboration, et enrichir les capacités créatives. Que ce soit avec Copilot Actions pour automatiser des workflows ou avec des agents AI dans SharePoint, ces innovations renforcent l’écosystème Microsoft 365 comme un incontournable pour les entreprises cherchant à améliorer leur productivité.

Avec des fonctionnalités étendues dans PowerPoint, Outlook, et Excel, combinées à des améliorations en profondeur dans SharePoint, Microsoft confirme son engagement à placer l’IA au cœur des transformations professionnelles. 2025 s’annonce comme une année charnière pour les utilisateurs de Microsoft 365.