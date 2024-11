Huawei MatePad Pro 13.2 : Une nouvelle génération avec écran OLED 2.8K et Kirin 9100 ?

Huawei se prépare à marquer un grand coup avec un événement prévu le 26 novembre 2024, lors duquel la marque devrait dévoiler plusieurs appareils haut de gamme. Parmi les annonces attendues figurent la très anticipée série Mate 70, le nouveau Mate X6 pliable, ainsi que les écouteurs FreeBuds Pro de 4ᵉ génération.

Mais ce n’est pas tout : selon le célèbre Digital Chat Station, Huawei pourrait également introduire une nouvelle MatePad Pro 13.2, qui semble être une version de seconde génération équipée d’un écran OLED 2.8K au format 3:2.

La première version de cette tablette avait été lancée en septembre 2023 en Chine avec le processeur Kirin 9000 s. Pour cette seconde génération, on pourrait voir une mise à jour majeure du SoC, possiblement avec le Kirin 9010 ou le Kirin 9100, récemment dévoilé. Ce dernier est construit sur un processus 6 nm et intègre un cœur Cortex-X1 cadencé à 2,67 GHz.

Bien que les spécifications détaillées du nouveau modèle restent inconnues, les caractéristiques de la génération précédente nous offrent un aperçu des attentes.

MatePad Pro 13.2 : spécifications du modèle existant

Le modèle actuel de la MatePad Pro 13.2 se distingue par son écran OLED de 13,2 pouces avec des bords ultra-fins de 3,4 mm, atteignant un remarquable rapport écran/corps de 94 %. Cet écran propose une résolution de 2880 x 1920 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un format 3:2, et prend en charge le HDR.

Avec un poids de 580 g et une épaisseur de seulement 5,5 mm, la tablette mise sur un design léger et élégant.

Sous le capot, elle embarque le processeur Kirin 9000 s, 16 Go de RAM LPDDR4x et 1 To de stockage UFS 3.1, ainsi qu’une batterie de 10 100 mAh compatible avec la charge rapide de 88 W. Côté caméra, elle offre une caméra frontale de 16 mégapixels associée à un capteur 3D ToF, un double module arrière composé d’un capteur principal de 13 mégapixels et d’un ultra-grand-angle de 8 mégapixels.

Logiciel et multimédia

Fonctionnant sous HarmonyOS 4.0, la tablette intègre également 6 haut-parleurs pour une expérience audio immersive, et la technologie StarLight et le stylet M-Pencil de 3ᵉ génération, offrant 10 000 niveaux de sensibilité à la pression pour une écriture et un dessin précis.

À quoi s’attendre avec la prochaine MatePad Pro ?

Si Huawei reste fidèle à ses ambitions, la nouvelle MatePad Pro 13.2 pourrait proposer des performances encore supérieures grâce à un processeur de dernière génération, comme le Kirin 9100. Avec des technologies comme l’écran OLED 2.8K, la compatibilité avec les outils créatifs, et les avancées en matière de son et d’autonomie, cette tablette s’annonce comme une concurrente redoutable dans le segment premium.

Nous en saurons davantage lors de l’événement du 26 novembre, qui s’annonce comme un moment clé pour l’écosystème Huawei.