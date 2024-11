Accueil » ROG Phone 9 et 9 Pro : Spécifications, couleurs et contenu des boîtes dévoilés

ROG Phone 9 et 9 Pro : Spécifications, couleurs et contenu des boîtes dévoilés

Asus se prépare à lancer sa nouvelle gamme de smartphones gaming, les ROG Phone 9, le 19 novembre prochain. Alors que plusieurs fuites ont déjà révélé bon nombre des spécifications techniques de ces appareils, de nouvelles informations viennent confirmer et détailler ce que l’on savait jusqu’à présent.

Selon une fuite relayée par YTECHB, les spécifications des ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro ont été dévoilées, en plus de détails sur les coloris et le contenu des boîtes. Bien que ces deux modèles présentent des différences notables, ils partagent des caractéristiques essentielles, telles que le processeur et l’écran. Une donnée reste toutefois absente : la capacité exacte des batteries, qui pourrait bien être un point de distinction majeur entre les deux modèles.

Les deux smartphones sont équipés d’un écran PMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2448 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on retrouve le puissant processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, accompagné du GPU Adreno 830. En termes de mémoire, le ROG Phone 9 standard offre 12 Go de RAM, tandis que le modèle Pro est doté de 16 Go de RAM, chacun proposant 512 Go de stockage interne. Les appareils sont également équipés d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Les deux modèles fonctionneront sous Android 15 dès leur sortie.

Le ROG Phone 9 Pro se distingue notamment par ses dimensions légèrement plus grandes, mesurant 163,77 x 76,78 x 8,9 mm. En ce qui concerne le contenu des boîtes, le modèle Pro est livré avec un chargeur de 65 W, un refroidisseur AeroActive Cooler X Pro, un outil pour retirer la carte SIM, un câble USB-C vers USB-C, et une coque Aero Case.

En revanche, le modèle standard est proposé avec une coque transparente, un outil pour carte SIM, et un câble USB-C.

Les ROG Phone 9 seront lancés le 19 novembre

Côté connectivité, les deux modèles prennent en charge le NFC, le Bluetooth, le Wi-Fi 7, et disposent d’une prise jack 3,5 mm. Asus propose également ces smartphones en deux coloris élégants : Storm White et Phantom Black.

Ces nouveaux ROG Phone 9, avec leurs performances prometteuses et leur design soigné, s’annoncent comme des incontournables dans le monde des smartphones gaming. Leur lancement suscite déjà une grande attente, et il ne reste plus qu’à découvrir comment ces appareils se démarqueront lors de leur présentation officielle.