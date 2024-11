Accueil » ROG Phone 9 : Performances monstrueuses et IA avancée dévoilées sur Geekbench

ROG Phone 9 : Performances monstrueuses et IA avancée dévoilées sur Geekbench

ROG Phone 9 : Performances monstrueuses et IA avancée dévoilées sur Geekbench

Alors que ASUS se prépare pour le lancement mondial de sa dernière série de smartphones axée sur le gaming, les ROG Phone 9, prévu pour le 19 novembre, une récente liste Geekbench ML révèle des détails prometteurs sur les performances et spécifications de cette nouvelle gamme.

Ces premières informations montrent que ASUS continue de repousser les limites du matériel mobile pour le gaming, avec des améliorations notables en matière de puissance de traitement, de capacités de machine learning et de mémoire RAM, afin de répondre aux exigences des gamers et des passionnés de technologie.

Selon le listing Geekbench, le ROG Phone 9/9 Pro porte le numéro de modèle ASUSAI2501E. L’appareil est alimenté par le dernier processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, intégrant le CPU de seconde génération Oryon et un GPU Adreno amélioré. Ces éléments promettent une expérience de jeu fluide, des visuels plus nets, et une meilleure efficacité énergétique.

Les résultats Geekbench indiquent que la série ROG Phone 9 offrira jusqu’à 24 Go de RAM et sera lancée avec Android 15. Cette allocation mémoire impressionnante en fait l’un des rares smartphones capables de gérer des jeux lourds et de faciliter le multitâche.

Le smartphone a obtenu un score de 1 812 points au test Core ML Neural Engine Inference, suggérant une excellente capacité à traiter des tâches de machine learning. Cela pourrait notamment optimiser les fonctionnalités AI dans les jeux et pour les réglages d’appareil.

Détails supplémentaires de conception et matériel pour la série ROG Phone 9

Sur le dos de l’appareil, le logo ROG a abandonné l’éclairage RGB pour cette génération. Il est toutefois accompagné d’un panneau LED AniMe Vision avec un nouveau texte ROG. Ce design apporte une touche unique qui renforce l’aspect visuel du smartphone orienté gaming. La série ROG Phone 9 pourrait également comporter un écran à 185 Hz, selon des rumeurs précédentes, améliorant encore la fluidité visuelle en jeu.

L’appareil dispose également de AirTriggers sensibles à la pression sur le côté droit, un ajout apprécié dans les modèles précédents pour la précision qu’il apporte dans les contrôles de jeu. ASUS a également annoncé l’intégration de capacités IA dans le ROG Phone 9, ce qui laisse entendre une expérience de jeu plus personnalisée, avec des ajustements et optimisations en temps réel.

Batterie et autonomie

Bien que les spécifications exactes de la batterie ne soient pas encore dévoilées, le partenariat entre ASUS et Qualcomm sur une plateforme Snapdragon économe en énergie laisse espérer une autonomie étendue. Le ROG Phone 9 pourrait ainsi surpasser son prédécesseur, le ROG Phone 8 Pro, en matière de durée de batterie, pour satisfaire les sessions de gaming prolongées.

En résumé, le ROG Phone 9 d’ASUS semble prêt à offrir une expérience de jeu mobile premium avec des caractéristiques techniques robustes et un design attractif. Avec ses améliorations en performance et en intelligence artificielle, il est clair qu’ASUS cible les utilisateurs exigeants en quête d’un smartphone performant et optimisé pour le gaming.