Sky Follower Bridge : Retrouvez vos contacts X sur Bluesky !

Bluesky, une nouvelle plateforme de réseaux sociaux alternative à X (anciennement Twitter), connaît une croissance rapide avec un total de 14,5 millions d’utilisateurs. Pour les nouveaux venus, trouver leurs abonnés de X peut s’avérer compliqué, et il est souvent difficile de structurer son flux de contenu dès le départ.

Cependant, une extension de navigateur, Sky Follower Bridge, permet désormais aux utilisateurs de retrouver et suivre leurs contacts X présents sur Bluesky. Voici comment l’utiliser efficacement.

Qu’est-ce que Sky Follower Bridge ?

Sky Follower Bridge est une extension open source disponible sur Chrome et Firefox. Elle permet de localiser et suivre vos abonnés X qui sont déjà sur Bluesky. Cette extension est sécurisée et ne stocke ni ne vend vos données, ce qui rassure les utilisateurs hésitant à partager leurs identifiants. Une fois connecté à votre compte Bluesky, vous pouvez rechercher vos contacts X en scannant leurs noms d’utilisateur et pseudonymes.

Comment utiliser Sky Follower Bridge ?

Téléchargez et installez l’extension depuis le Chrome Web Store ou Firefox Addons. Connectez-vous à X, allez dans votre Profil > page Abonnements. C’est là que l’extension scannera pour trouver les profils correspondants sur Bluesky. Dans le menu des extensions de votre navigateur, ouvrez Sky Follower Bridge, et connectez-vous avec vos identifiants Bluesky. Cliquez sur Find Bluesky users pour lancer la recherche. L’extension cherchera des correspondances parmi les abonnés X en fonction des noms d’utilisateur et pseudonymes. Lorsqu’un profil correspond, une option Suivre apparaîtra à côté de celui-ci. Malheureusement, il n’existe pas d’option pour suivre tous les comptes en un seul clic ; il faut donc suivre chaque correspondance manuellement. Les profils sans équivalents sur Bluesky afficheront « Aucun utilisateur similaire trouvé ». Si l’extension renvoie une erreur, cela peut être dû à des limites temporaires de l’API Bluesky. Attendez quelques minutes et réessayez, car les limites de requêtes se réinitialisent périodiquement.

Mon expérience avec Sky Follower Bridge

Pour ceux qui suivent un nombre modéré de comptes, le processus est fluide bien qu’un peu long. L’extension fonctionne bien pour scanner et identifier des correspondances, mais certaines suggestions peuvent ne pas être exactes (par exemple, @madebygoogle.bsky.social au lieu de @madebygoogle sur X).

En résumé, Sky Follower Bridge offre une solution pratique, quoique manuelle, pour reconstruire votre réseau Bluesky avec des abonnés d’X, surtout si vous souhaitez établir des connexions sans attendre les suggestions automatiques de Bluesky.

Avantages et inconvénients de Sky Follower Bridge

Avantages

Retrouver rapidement ses abonnés X : Idéal pour suivre des personnes déjà connues.

Contrôle manuel : Choisissez exactement qui suivre, évitant les erreurs de suivi de masse.

Sécurisé et open source : Pas de stockage ou de vente de données.

Inconvénients

Pas de suivi en masse : Suivre chaque compte manuellement peut prendre du temps.

Suggestions parfois incorrectes : Certaines correspondances peuvent être erronées en raison de noms similaires.

Bluesky, une alternative crédible à X ?

Avec son esthétique rappelant l’ancien Twitter et sa croissance continue, Bluesky séduit les utilisateurs à la recherche d’une expérience familière. Sa modération communautaire et sa structure décentralisée offrent aussi une alternative intéressante. Reste à voir si Bluesky saura véritablement rivaliser avec X, mais des outils comme Sky Follower Bridge facilitent la transition pour ceux qui souhaitent rapidement reconstruire leur réseau.

Avez-vous déjà essayé Bluesky ?