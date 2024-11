Signal : Simplifiez vos appels de groupe avec des liens partageables

La populaire application de messagerie sécurisée, Signal, introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour enrichir son service d’appels et rivaliser avec des plateformes comme Zoom et Google Meet. Ces améliorations visent à faciliter la communication et à offrir plus de flexibilité aux utilisateurs.

Tout d’abord, Signal permet désormais de créer un lien pour les appels, une option qui rend beaucoup plus simple le partage et l’accès aux appels. Jusqu’à présent, les appels de groupe devaient être lancés directement depuis un chat de groupe, ce qui limitait l’accès.

Avec cette nouveauté, il devient possible d’envoyer un lien d’invitation pour un appel, même en dehors de Signal, permettant ainsi à des amis, des collègues ou des membres de la famille de rejoindre facilement. Mieux encore, ces liens peuvent être réutilisés, un atout pour ceux qui ont des réunions récurrentes ou des appels familiaux hebdomadaires. Cette fonctionnalité améliore la flexibilité des appels de groupe sur la plateforme, qui jusqu’à présent nécessitait la création d’un groupe de discussion dédié pour lancer un appel collectif. Désormais, les liens d’appel peuvent être partagés à l’extérieur de Signal, tout en restant accessibles uniquement aux utilisateurs de l’application.

En parallèle, Signal améliore l’expérience des appels en intégrant de nouveaux outils interactifs. Par exemple, le bouton « lever la main » permet désormais aux participants de signaler qu’ils souhaitent prendre la parole, une fonctionnalité déjà bien implantée sur d’autres plateformes de visioconférence et qui aide à fluidifier les échanges dans les appels de groupe.

En outre, les réactions par emoji font leur apparition, permettant aux utilisateurs d’exprimer leurs émotions et leurs réactions visuellement, ce qui apporte une touche de convivialité et d’interactivité supplémentaire aux appels.

Signal se dote d’un onglet dédié à la gestion des appels

Signal introduit également un nouvel onglet dédié à la gestion des appels, facilitant l’accès à l’historique et permettant de retrouver rapidement les appels passés. Cette fonctionnalité répond aux besoins de ceux qui utilisent Signal pour des appels fréquents ou dans un cadre professionnel, en simplifiant l’organisation et la consultation des précédents échanges.

Ces fonctionnalités sont disponibles sur la dernière version de Signal pour Android, iOS et de bureau, garantissant une expérience homogène sur tous les appareils. Avec ces ajouts, Signal renforce son positionnement en tant que plateforme de communication polyvalente et sécurisée, offrant une solution adaptée tant aux usages personnels que professionnels, tout en maintenant un haut niveau de confidentialité pour ses utilisateurs.

L’application Signal, qui a gagné en popularité grâce à sa réputation de sécurité et de confidentialité, continue donc d’évoluer pour répondre aux attentes de ses utilisateurs. Bien que de nombreuses applications de messagerie offrent aujourd’hui un chiffrement de bout en bout, Signal reste souvent citée comme la référence en matière de sécurité.