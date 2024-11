Accueil » Red Magic 10 Pro : Design, couleurs et fonctionnalités gaming dévoilés !

Nubia s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones gaming, la série Red Magic 10, d’ici la fin de l’année. Bien que nous ayons déjà eu quelques détails sur le modèle Red Magic 10, peu d’informations avaient filtré jusqu’à présent sur le Red Magic 10 Pro, la version plus puissante. Cependant, grâce à Nubia, nous avons désormais une idée plus précise de l’apparence et des spécifications du Red Magic 10 Pro.

Le Red Magic 10 Pro sera disponible dans au moins quatre coloris différents : Dark Knight, Day Warrior, Deuterium Transparent Dark Night, et Deuterium Transparent Silver Wing. Les variantes Deuterium se distinguent par un design transparent sur la partie supérieure du dos, permettant d’apercevoir certains composants internes, offrant ainsi un style unique qui devrait séduire les amateurs de technologie.

Pour ceux qui préfèrent un design plus classique, les modèles Dark Knight et Day Warrior apportent une alternative tout aussi élégante.

Nubia a également conservé les directives esthétiques qui ont fait la renommée de la gamme Red Magic, avec une forme rectangulaire et des bordures ultra-fines qui rappellent les précédents modèles.

Fonctionnalités de gaming et conception du Red Magic 10 Pro

Comme visible sur les images, le Red Magic 10 Pro est équipé d’un module de triple caméra, tout comme les précédentes générations de la série. Le téléphone intègre aussi plusieurs caractéristiques dédiées aux gamers, notamment :

Des boutons de déclenchement pour le gaming

Une ventilation intégrée pour garder le téléphone au frais pendant les sessions prolongées

Un interrupteur pour mode gaming et le bouton d’alimentation, tous positionnés sur le côté du téléphone.

Le logo Qualcomm, visible à l’arrière du téléphone, laisse peu de doute sur le fait que le Red Magic 10 Pro sera alimenté par le Snapdragon 8 Elite, l’un des processeurs les plus puissants de Qualcomm pour les smartphones gaming.

Voici quelques spécifications techniques présumées :

Écran OLED de 6,86 pouces avec une résolution de 1.5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour les jeux exigeants en réactivité.

Une version Pro+ ou Ultra pourrait également être proposée avec un écran légèrement plus grand de 7 pouces, jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage interne.

La variante Red Magic 10 Pro+ devrait être équipée d’une batterie impressionnante de plus de 7 000 mAh, compatible avec une charge rapide de 120 W. Les modèles Red Magic 10 et 10 Pro devraient également disposer de batteries de grande capacité, bien que les spécifications exactes en matière de batterie, de chipset et d’écran puissent varier d’un modèle à l’autre.

Lancement imminent de la série Red Magic 10

Nubia a confirmé que la série Red Magic 10 sera officiellement présentée le 13 novembre. Ce lancement promet d’attirer l’attention des amateurs de jeux mobiles, avec des caractéristiques de pointe et une esthétique sophistiquée qui répondent aux besoins des joueurs les plus exigeants.

La série Red Magic 10 s’annonce comme un véritable atout pour les passionnés de gaming mobile. Avec des spécifications impressionnantes, un design étudié et des fonctionnalités dédiées, Nubia pourrait bien marquer des points sur le marché des smartphones gaming. Nous en saurons bientôt davantage sur la série lors de son lancement officiel.