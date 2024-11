Accueil » OPPO Reno 13 et 13 Pro : Lancement imminent en Chine, puis à l’international !

Le lancement de la série OPPO Reno 13 en Chine pourrait être imminent, avec un lancement prévu pour le 25 novembre d’après une nouvelle source. Composée de deux modèles, le Reno 13 et le Reno 13 Pro, cette série est également attendue sur le marché international.

La certification IMDA à Singapour et d’autres certifications en Europe et Indonésie confirment que les modèles devraient être disponibles à l’échelle mondiale peu de temps après leur sortie en Chine.

Les deux modèles, identifiés sous les numéros CPH2689 pour le Reno 13 et CPH2697 pour le Reno 13 Pro, ont été repérés dans la base de données de l’IMDA à Singapour. Ces mêmes numéros de modèle avaient déjà fait surface dans les bases de données de l’EEC en Europe et du TKDN en Indonésie, mais c’est la certification IMDA qui confirme leurs noms commerciaux finaux.

La certification IMDA révèle les options de connectivité des appareils, et indique notamment que le Reno 13 Pro prendra en charge l’eSIM, une fonctionnalité qui gagne en popularité sur les modèles haut de gamme.

Spécifications de la caméra de la série Reno 13

Le Reno 13 a aussi été répertorié dans la base de données de Camera FV-5, dévoilant des spécifications de son appareil photo. Il sera équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une longueur focale de 26,6 mm et une ouverture de f/1.8. Fait intéressant, la caméra frontale est également un capteur de 50 mégapixels, avec une longueur focale de 22,2 mm et une ouverture de f/2.0, une configuration inhabituelle qui pourrait en faire un choix populaire pour les amateurs de selfies.

Les versions chinoises du Reno 13 et du Reno 13 Pro sont généralement légèrement plus puissantes que leurs équivalents internationaux, offrant souvent des améliorations techniques supplémentaires. Selon certaines sources, la version chinoise du Reno 13 Pro pourrait être le premier smartphone à intégrer le nouveau chipset Dimensity 8350 de MediaTek. Il reste à voir si ce même modèle sera commercialisé à l’international avec les mêmes spécifications.

Historique et disponibilité internationale

Le calendrier de lancement des précédentes séries Reno offre un aperçu du déploiement attendu pour le Reno 13 à l’international. Par exemple, la série Reno 12 a été certifiée par l’IMDA en mai et est sortie en juin 2024 à Singapour. De même, les Reno 11 et 11 Pro ont été repérés en novembre 2023 avant leur lancement officiel en janvier 2024 à Singapour. On peut donc raisonnablement anticiper que la série Reno 13 fera ses débuts internationaux en janvier 2025.

Avec des fonctionnalités modernes telles que l’eSIM, des caméras à haute résolution, et le potentiel de devenir le premier smartphone au monde équipé du chipset Dimensity 8350, la série OPPO Reno 13 pourrait séduire les consommateurs à la recherche de smartphones performants à des prix plus abordables. La date du 25 novembre en Chine marquera une étape importante, mais les fans internationaux devront peut-être attendre jusqu’à janvier pour découvrir la série Reno 13 dans leurs régions.