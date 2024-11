Accueil » Nuki Smart Lock Ultra : La serrure connectée la plus compacte et rapide

Le fabricant européen bien connu pour ses serrures connectées, Nuki vient d’annoncer la cinquième génération de sa gamme de serrures connectées : la Nuki Smart Lock Ultra. Elle se distingue par sa compacité, sa rapidité et sa puissance accrues.

En effet, ce nouveau modèle est présenté comme le plus compact, rapide et puissant jamais conçu par l’entreprise. La Nuki Smart Lock Ultra est la serrure la plus compacte jamais conçue par Nuki, avec un élégant design qui conserve l’anneau LED et le cercle lumineux iconique, indiquant l’état de la serrure. La nouveauté ? Un anneau de base interchangeable, disponible en noir ou en blanc, qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur Smart Lock sans se limiter à un choix de couleur lors de l’achat.

Avec un tiers de la taille du modèle d’origine, un nouveau moteur brushless pour une vitesse d’opération impressionnante et une autonomie annoncée de 6 mois, cette version promet d’élever encore plus les standards des serrures connectées.

La Nuki Smart Lock Ultra est la première serrure de la marque à être conçue pour remplacer complètement le cylindre de porte en Europe, contrairement aux modèles précédents qui se fixaient par-dessus une serrure existante. Ce modèle est livré avec trois nouvelles clés.

La grande innovation de la Smart Lock Ultra repose sur son moteur brushless, une technologie souvent utilisée dans les voitures électriques. Ce moteur offre une rapidité de verrouillage et de déverrouillage inédite, en moins de 1,5 seconde. La serrure dispose également d’une nouvelle batterie intégrée, éliminant le compartiment de batteries volumineux des précédents modèles et permettant un design plus épuré. L’autonomie est estimée à 6 mois, en fonction de la connectivité choisie. La batterie peut être rechargée via un câble magnétique de deux mètres, permettant de la recharger sans démonter la serrure.

Comme le précise Martin Pansy, cofondateur et PDG de Nuki : « Nous avons pris notre temps pour développer cette nouvelle version. Le Smart Lock Ultra est le résultat de quatre années d’efforts pour offrir une innovation maximale dans une taille minimale ».

Compatibilité et intégration domotique

La Smart Lock Ultra propose de nombreuses options de connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, et Matter-over-Thread, facilitant l’intégration avec les principaux systèmes domotiques tels que Apple Maison, Amazon Alexa, Google Home, et Samsung SmartThings. Contrairement aux précédentes versions, cette serrure intègre le Wi-Fi directement, éliminant le besoin d’un hub de connexion supplémentaire.

Le contrôle de la serrure est possible de plusieurs façons : avec une clé physique, par géolocalisation pour un déverrouillage automatique, via l’application Nuki sur smartphone ou montre connectée, ou encore avec les accessoires Nuki existants, comme le pavé numérique Bluetooth ou le porte-clés connecté. Le pavé numérique permet également l’ajout d’un lecteur d’empreintes digitales pour un accès sécurisé.

Précommandes et disponibilité de la Nuki Smart Lock Ultra

La Nuki Smart Lock Ultra est d’ores et déjà disponible en précommande en Europe pour 349 € et sera expédiée à partir de décembre.

Avec ces nouvelles fonctionnalités et améliorations, Nuki semble bien positionnée pour continuer à être un acteur majeur dans le domaine des serrures intelligentes, apportant des solutions de sécurité domestique à la fois innovantes et pratiques.