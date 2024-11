Nubia Red Magic 10 Pro : Lancement le 13 novembre, le smartphone gaming ultime ?

Nubia vient d’annoncer la date de lancement de la série Red Magic 10 Pro pour le marché chinois. La marque a confirmé que la présentation officielle du Red Magic 10 Pro aura lieu le 13 novembre et a dévoilé le design avant de l’appareil dans une affiche promotionnelle.

La série Red Magic 10 Pro vise à offrir une véritable expérience plein écran avec un affichage sans poinçon pour la caméra frontale. Comme son prédécesseur, le Red Magic 10 sera doté d’une caméra sous l’écran et de bordures ultra-minces pour maximiser le ratio écran/corps. Cette caractéristique est destinée à séduire les gamers et les amateurs de vidéos en leur offrant une immersion totale.

Selon des fuites de « Panda is Bald », l’écran du Red Magic 10 Pro+ proposera une résolution encore plus élevée de 2 688 x 1 216 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et une caméra sous l’écran optimisée. Le format exact de l’écran reste inconnu, mais les rumeurs évoquent un écran OLED de plus de 7 pouces. Pour atteindre cette prouesse technologique, Nubia a collaboré avec BOE pour développer un processus de packaging COP avancé et la technologie SIP pour des bordures ultra-fines.

La série Red Magic 10 Pro sera équipée du dernier Snapdragon 8 Elite pour offrir des performances haut de gamme. Pour répondre aux besoins de refroidissement liés au gaming, Nubia a intégré un système de refroidissement de niveau PC, ainsi qu’une puce de gaming dédiée pour optimiser l’expérience de jeu.

Ce modèle inclura également des triggers d’épaule pour une meilleure maniabilité lors des sessions de jeu.

Batterie et charge rapide prévues pour le Red Magic 10 Pro

En matière d’autonomie, le Red Magic 10 Pro devrait inclure une imposante batterie de 7 050 mAh, accompagnée d’une charge rapide de 120 W. Cette capacité, associée à un système de gestion de la chaleur optimisé, devrait permettre des sessions de jeu prolongées sans surchauffe. La différence exacte entre le modèle Pro et le Pro+ reste encore floue, mais il est probable que ces modèles offrent des variantes en termes de capacités de stockage ou d’options de configuration spécifiques pour le jeu.

La série Red Magic 10 Pro s’annonce comme une avancée significative dans le monde des smartphones gaming, en intégrant des innovations notables en matière d’affichage et de performance. Le lancement officiel du 13 novembre en Chine nous en dira davantage, en attendant une potentielle disponibilité internationale.