Xiaomi 15 Ultra : Fuite des spécifications de la caméra et des performances

Le Xiaomi 15 Ultra, modèle haut de gamme de la série, se prépare à faire ses débuts après l’introduction des Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro en Chine le mois dernier. Les spécifications de l’appareil photo du Xiaomi 15 Ultra ont été révélées par Digital Chat Station, et elles promettent des améliorations notables.

Le Xiaomi 15 Ultra devrait être équipé d’une caméra téléobjectif de 50 mégapixels (1/2,51″) Sony IMX858 avec une longueur focale de 70 mm et un zoom optique 3x. Contrairement à certaines configurations, cette caméra ne recadre pas les images. Les deux objectifs téléobjectifs du smartphone prendront en charge la fonction macro téléobjectif, offrant des possibilités de photographie plus polyvalentes. De plus, un nouveau kit de poignée pour la photographie est également prévu pour améliorer l’expérience utilisateur.

Des rumeurs antérieures ont mentionné un capteur photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture de f/1.6 et une longueur focale physique supérieure à celle de la précédente génération (8,7 mm). Cela suggère un module matériel personnalisé amélioré pour des images encore plus nettes et précises.

Le smartphone devrait également intégrer un impressionnant capteur périscope téléobjectif de 200 mégapixels avec un zoom optique 4,3x et une ouverture de f/2.6, utilisant le capteur Samsung HP9 de 1/1,4″ déjà vu sur le Vivo X200 Pro. Le Xiaomi 15 Ultra conservera probablement une caméra ultra grand-angle de 50 mégapixels et utilisera des lentilles Leica Summilux pour offrir une qualité d’image supérieure.

Le Xiaomi 15 Ultra devrait être propulsé par le SoC Snapdragon 8 Elite et comporter un capteur d’empreintes digitales à ultrasons pour un déverrouillage sécurisé. La capacité de la batterie est estimée à 6 000 mAh, offrant une amélioration par rapport à la batterie de 5 300 mAh du précédent modèle, bien que légèrement inférieure à celle de 6 100 mAh du Xiaomi 15 Pro. Il devrait offrir un support pour la charge filaire de 90 W et la charge sans fil de 80 W. Il conservera probablement l’écran quadri-courbé 2K déjà présent sur le modèle Pro.

Date de lancement du Xiaomi 15 Ultra

Le smartphone sera proposé en trois finitions différentes : cuir lisse, fibre de verre ou céramique. Des rendus du modèle en cuir noir ont déjà fait surface en ligne, offrant un aperçu de l’élégance de ce nouveau design. Côté logiciel, il devrait tourner sous HyperOS 2.0 de Xiaomi, basé sur Android 15.

Le lancement en Chine du Xiaomi 15 Ultra est prévu pour janvier 2025, avec un lancement mondial anticipé lors du MWC (Mobile World Congress) en mars 2025. Cette introduction stratégique pourrait placer Xiaomi dans une position favorable pour capter l’attention sur la scène internationale dès le début de l’année.