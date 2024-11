iPhone 16 : Test de durabilité réussi avec brio !

Apple avait raison de vanter la robustesse de l’iPhone 16 : les tests de durabilité menés par le célèbre YouTuber JerryRigEverything l’ont confirmé. Si l’iPhone 16 Pro avait déjà passé avec succès ces tests rigoureux, des doutes subsistaient quant à la résistance des modèles de base. Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Apple : le modèle standard de l’iPhone 16 a brillamment réussi ces épreuves.

Contrairement aux modèles Pro dotés d’une finition en titane, l’iPhone 16 de base a réussi l’emblématique test de pliage de Zack, où l’objectif est de plier le téléphone en deux avec les mains. Bien que ce test puisse paraître extrême, de nombreux smartphones n’ont pas résisté et ont fini par ressembler à des appareils pliables accidentels.

L’écran de l’iPhone 16 a également montré une grande résistance. Exposé à la chaleur, il a continué à fonctionner sans développer de taches noires, un problème courant sur d’autres téléphones.

Lors du test de rayures, les résultats ont été conformes aux attentes : des rayures légères à l’échelle de dureté Mohs de niveau 6, et des rainures plus profondes au niveau 7.

Points forts de l’iPhone 16

Les éléments les plus impressionnants de l’iPhone 16 étaient sans doute ses caméras et le bouton de contrôle de la caméra. Ces composants ont refusé de se rayer même sous la pression du couteau de Zack, ce qui est remarquable. En revanche, le reste du châssis n’a pas offert la même résistance et a montré des marques sous l’action de la lame.

Ce bouton de contrôle de l’appareil photo robuste est l’un des deux principaux arguments de vente de l’iPhone 16, l’autre étant Apple Intelligence. Cependant, le bouton est surtout destiné aux photographes, et Apple Intelligence, qui n’est pas encore pleinement déployée, n’a pas suffi à stimuler la demande comme Apple l’espérait.

Cela a conduit à une réduction de la production de l’iPhone 16. L’annonce du lancement a même été suivie d’une baisse du cours des actions d’Apple, signe d’une réception tiède.

Une année décevante pour les fans d’Apple

Cette année a été marquée par des mises à jour logicielles problématiques et des nouveautés qui n’ont pas suscité l’enthousiasme attendu. Mais l’avenir pourrait être plus prometteur : un iPhone SE modernisé devrait voir le jour l’année prochaine, probablement en même temps que le déploiement complet de l’Apple Intelligence. De plus, la prochaine gamme phare, si l’on en croit les rumeurs concernant l’iPhone 17 Air, pourrait offrir des options plus innovantes et susciter davantage d’intérêt.