Samsung : Vers une nouvelle marque premium pour concurrencer l’iPhone ?

Samsung envisage une refonte stratégique de sa marque pour mieux rivaliser avec l’iPhone d’Apple dans le marché des smartphones haut de gamme, d’après un rapport du média sud-coréen E-Today.

Cette initiative viserait à renforcer son image et à attirer une clientèle plus aisée, une décision inspirée par le succès de Genesis, la marque premium de Hyundai.

Depuis 2009, Samsung utilise l’appellation « Galaxy » pour l’ensemble de sa gamme de smartphones, allant des modèles abordables aux appareils haut de gamme comme les Galaxy S et Galaxy Z. Toutefois, cette approche uniforme pourrait avoir dilué la perception de qualité des modèles phares de la marque. Malgré sa place de leader en termes de volume mondial de ventes, Samsung peine à maintenir sa part de marché dans le segment lucratif des smartphones premium, dominé par Apple.

Lors du CES 2024 à Las Vegas, Lee Young-hee, directrice marketing de Samsung, a laissé entendre qu’une réévaluation de la stratégie de marque était en cours. Elle a mentionné que la vaste gamme Galaxy, comprenant aussi bien les smartphones pliables que les appareils de milieu de gamme, pouvait créer une confusion chez les consommateurs et nuire à l’image exclusive de ses produits phares.

Une inspiration du modèle Genesis de Hyundai

Le projet d’une nouvelle marque dédiée aux produits premium s’inspire de Genesis, la ligne de véhicules de luxe lancée par Hyundai en 2015. Genesis a rapidement trouvé sa place sur le marché et amélioré la réputation et la rentabilité de Hyundai. Samsung espère obtenir un succès analogue dans l’industrie des smartphones en introduisant une marque distinctive pour ses produits les plus haut de gamme.

Les préférences des jeunes consommateurs représentent un défi pour Samsung. Une étude de Piper Sandler indique que 90 % des adolescents américains utilisent des iPhone, et en Corée, un sondage de Gallup montre que 64 % des 18-29 ans préfèrent les appareils Apple, un chiffre atteignant 75 % chez les jeunes femmes. Ces statistiques illustrent la difficulté de Samsung à séduire cette nouvelle génération.

Une étude de faisabilité en cours chez Samsung

Pour évaluer cette possibilité de nouvelle marque, Samsung mène actuellement des études internes pour analyser les impacts potentiels sur le marché, les coûts de marketing, et les bénéfices à long terme. Les experts estiment que l’introduction d’une marque premium distincte pourrait aider Samsung à regagner un avantage concurrentiel et à se positionner plus solidement dans le segment des smartphones haut de gamme.

Si ce repositionnement voit le jour, Samsung pourrait réussir à renforcer son attrait auprès des clients recherchant des produits de luxe, tout en rehaussant l’image de sa marque sur le marché global.