ChatGPT : L’historique des discussions devient enfin consultable !

OpenAI a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour améliorer la gestion de l’historique des discussions sur l’application Web ChatGPT : une fonction de recherche intégrée. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de retrouver facilement des références dans leurs conversations précédentes et de les intégrer dans de nouveaux échanges.

Lancé mardi, cet outil est en cours de déploiement progressif. Les abonnés ChatGPT Plus et Teams devraient y avoir accès, tandis que les utilisateurs de ChatGPT Enterprise et ChatGPT Edu y auront accès d’ici mardi prochain. Quant aux utilisateurs de la version gratuite, ils devront patienter jusqu’au mois prochain pour essayer cette nouvelle fonctionnalité.

Selon OpenAI, cette option permet aux utilisateurs de retrouver des discussions antérieures pour les consulter ou reprendre une conversation là où elle s’était arrêtée.

Pour rappel, ChatGPT enregistre votre historique de discussion, même si vous avez choisi de ne pas partager vos données pour entraîner le modèle. OpenAI dispose également d’une option de chat éphémère, une sorte de mode navigation privée pour ChatGPT, qui n’apparaît pas dans votre historique de chat. C’est une bonne nouvelle pour les personnes soucieuses de leur vie privée.

Contrairement au prototype SearchGPT, lancé en juillet, cette fonction n’utilise pas de modèles d’IA pour fournir des réponses actualisées issues du Web. SearchGPT, quant à lui, est conçu pour associer les capacités des modèles d’IA d’OpenAI à des informations provenant d’Internet, permettant ainsi de répondre aux questions avec des sources claires et pertinentes. Cette approche est plus proche de celle de Google avec ses synthèses d’IA, bien qu’elle vise une présentation plus directe des résultats avec des liens sources.

Il a également noté que l’intégration de SearchGPT dans ChatGPT s’accompagne désormais d’un nouvel indicateur « outil de recherche » pour les utilisateurs, remplaçant la fonction de navigation Web avec une recherche Web directe, y compris pour les GPT personnalisés.

Une approche controversée sur le droit d’auteur

Il est intéressant de noter qu’OpenAI s’inspire de Perplexity, bien que cette dernière ait été critiquée en 2024 pour des accusations de plagiat et de violation massive de droits d’auteur. Perplexity est d’ailleurs actuellement poursuivie par News Corp pour infraction aux droits d’auteur à grande échelle.

Cette situation souligne une certaine ambiguïté dans la position d’OpenAI, qui s’était opposée plus tôt dans l’année à rémunérer les contenus protégés par droits d’auteur, tout en empruntant des fonctionnalités similaires à celles de Perplexity.