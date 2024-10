Lancement du Xiaomi Band 9 Pro : Le bracelet connecté haut de gamme se réinvente

Avec l’annonce des Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, Xiaomi a également dévoilé son tout dernier bracelet connecté, le Xiaomi Band 9 Pro, qui se distingue par des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. Arborant un boîtier en alliage d’aluminium et des bords ultra-fins de 2,2 mm, ce bracelet offre aussi de nouveaux bracelets en cuir, ajoutant une touche d’élégance supplémentaire.

Le Xiaomi Band 9 Pro propose un écran AMOLED de 1,74 pouce avec une résolution de 336 x 480 pixels et une luminosité maximale de 2000 nits, garantissant une excellente visibilité même en extérieur. Son design en alliage d’aluminium assure à la fois robustesse et élégance, tout en offrant un cadre étroit qui rehausse son aspect premium.

Pour les fonctionnalités de santé, le Xiaomi Band 9 Pro intègre des capteurs haute précision pour le suivi de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang, avec un algorithme de surveillance cardiaque auto-développé, qui atteint un taux de précision de 98 %. En plus de surveiller continuellement le rythme cardiaque et la saturation en oxygène, le bracelet offre un suivi avancé du sommeil, de la santé féminine et des niveaux de stress, permettant ainsi un suivi complet de la santé.

Ce modèle est également idéal pour les sportifs avec plus de 150 modes d’activités, et propose des analyses professionnelles pour la course et la natation. Fonctionnant sous HyperOS 2, le Xiaomi Band 9 Pro s’intègre de manière fluide dans l’écosystème de Xiaomi, offrant une expérience utilisateur optimisée.

Sur le plan technique, le Xiaomi Band 9 Pro se vante du système de positionnement GNSS de haute précision, qui assure une géolocalisation efficace pour les activités extérieures, tandis que le Bluetooth 5.4 et la NFC facilitent les paiements sans contact.

Xiaomi Band 9 Pro, une excellente autonomie et charge

Ce bracelet connecté est doté d’une batterie de 350 mAh, se rechargeant en 75 minutes et offrant une autonomie jusqu’à 21 jours en utilisation normale, ou jusqu’à 10 jours avec l’affichage permanent (AOD). Avec une étanchéité de 5 ATM, il peut être utilisé sans crainte sous l’eau. Côté dimensions, il mesure 43,27 x 32,49 x 10,8 mm et pèse 24,5 g sans le bracelet.

Le Xiaomi Band 9 Pro est disponible en Chine en deux versions : une avec un bracelet en TPU au prix de 399 yuans (environ 52 euros) et une autre avec un bracelet en cuir à 449 yuans (environ 60 euros). Dès aujourd’hui, les consommateurs peuvent se le procurer via la boutique Xiaomi et chez les partenaires autorisés.

En somme, le Xiaomi Band 9 Pro se distingue par son design raffiné, ses fonctions de suivi de santé et sa longue autonomie, le rendant particulièrement attractif pour les utilisateurs cherchant un bracelet connecté complet et esthétique.