Surface : Microsoft prête à se lancer dans les wearables avec l’IA ?

Microsoft pourrait bien entrer dans le marché des wearables avec une gamme de produits Surface équipés d’IA, concurrençant ainsi des géants comme Apple, Google et Samsung.

Lors d’une récente interview avec le YouTuber Austin Evans, Yusuf Mehdi, EVP et CMO de Microsoft, a laissé entendre que la société explorait la possibilité de développer des appareils portables basés sur l’IA. Mehdi a expliqué que ces dispositifs, capables de “voir le monde” et intégrés à l’intelligence artificielle, pourraient révolutionner l’expérience utilisateur en interprétant des images, en fournissant des informations contextuelles, et en interagissant directement avec l’utilisateur.

Si Microsoft se lance effectivement dans les wearables avec intelligence artificielle, elle pourrait bouleverser un marché déjà dominé par des géants bien établis et diversifié par des alternatives plus abordables.

Selon Mehdi, les wearables dotés d’IA pourraient offrir des fonctionnalités comme la reconnaissance d’images et des informations contextuelles instantanées. Cependant, Microsoft devra relever le défi d’équilibrer innovation et respect de la vie privée, un sujet sensible pour les consommateurs.

Les wearables alimentés par IA ont rencontré des succès mitigés jusqu’à présent.

L’IA dans les wearables : Succès et enjeux pour les produits Surface ?

Des produits comme les lunettes Ray-Ban Meta ont suscité un certain intérêt, tandis que d’autres, comme le AI Pin de Humane, ont eu du mal à capter l’attention. Cependant, l’entrée d’un acteur de la taille de Microsoft dans le domaine pourrait encourager de nouveaux développements et motiver les développeurs à proposer des solutions innovantes, ce qui pourrait à terme stimuler la demande.

Les initiatives IA de Microsoft n’ont pas toujours été bien reçues. La fonction Recall, qui enregistre les éléments affichés à l’écran pour permettre de les consulter ultérieurement, a été critiquée pour des raisons de confidentialité et a dû être révisée à plusieurs reprises. De plus, des tensions ont été rapportées entre Microsoft et son partenaire d’IA, OpenAI. Microsoft devra donc trouver le juste milieu entre fonctionnalités utiles et respect de la vie privée pour séduire le public avec une potentielle gamme de wearables Surface.

L’implication de Microsoft dans le secteur pourrait donner un coup d’accélérateur aux technologies wearables basées sur l’IA et renforcer l’écosystème des objets connectés, à condition de réussir à dissiper les craintes des utilisateurs en matière de confidentialité.