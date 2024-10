Accueil » Apple devient plus intelligent avec iOS 18.2, plusieurs chatbots pourraient rejoindre ChatGPT

La semaine dernière, Apple a lancé la version bêta pour développeurs d’iOS 18.2, avec une série d’améliorations significatives dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg spécialisé dans les produits Apple, cette mise à jour, dont la sortie publique est prévue pour décembre, inclut de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires pour Apple Intelligence, telles que Genmoji, un générateur d’emoji basé sur l’IA, Image Playground, une application d’édition d’images créative, et des améliorations pour les outils de rédaction.

De plus, les utilisateurs d’iPhone 16 bénéficieront de Visual Intelligence, qui offre des informations contextuelles sur leur environnement.

L’intégration de ChatGPT d’OpenAI : un tournant pour Apple

L’un des points forts de cette mise à jour est l’intégration de ChatGPT d’OpenAI, qui offre enfin aux utilisateurs d’iOS un accès aux services d’IA avancés qu’ils attendent depuis longtemps. Apple, souvent perçu comme en retard dans ce domaine, commence ainsi à combler l’écart, donnant aux utilisateurs une puissante alternative dans l’assistance virtuelle. Cette collaboration pourrait bien marquer un tournant, d’autant plus qu’Apple envisage également d’intégrer Gemini de Google et d’autres chatbots, ouvrant ainsi la porte à un écosystème d’assistants IA diversifié.

Le panneau de réglages d’Apple Intelligence propose d’ailleurs des emplacements dédiés à plusieurs chatbots, ce qui laisse entrevoir la possibilité future pour les utilisateurs de choisir et personnaliser leur assistant virtuel selon leurs besoins. Une telle flexibilité permettrait de bénéficier des spécialités de chaque assistant, renforçant l’expérience utilisateur et offrant un niveau de personnalisation inédit sur iOS.

Image Playground et Genmoji : une créativité enrichie par l’IA dans iOS 18.2

Image Playground est une autre fonctionnalité marquante de cette mise à jour. Elle permet aux utilisateurs de créer des images personnalisées en utilisant des photos de leur bibliothèque et des thèmes prédéfinis. Couplée à Genmoji, un système générant des emojis personnalisés, elle ajoute un aspect créatif et ludique aux outils de communication d’Apple.

Actuellement, seulement quelques testeurs ont un accès privilégié à ces fonctionnalités, et je suis impatient de les tester moi-même, car elles promettent d’enrichir significativement les options de personnalisation sur iOS.

Les améliorations attendues pour Siri et les prochaines étapes d’iOS

Bien que l’intégration complète de Siri avec des capacités de reconnaissance contextuelle et d’analyse d’écran ne soit pas attendue avant la version iOS 18.4, les avancées apportées par iOS 18.2 positionnent Apple Intelligence sur une trajectoire prometteuse. Ces améliorations offrent une base solide pour un assistant plus intuitif et personnalisé, avec des fonctionnalités intelligentes qui semblent enfin à la hauteur des attentes.

En conclusion, si l’intégration de ChatGPT est déjà un pas majeur vers une expérience utilisateur enrichie, la possibilité d’ajouter plusieurs chatbots pourrait vraiment transformer Apple Intelligence. Cette approche offrirait aux utilisateurs la liberté de choisir l’assistant le plus adapté à leurs préférences, rendant l’écosystème iOS plus dynamique et flexible. J’attends avec impatience de voir comment ces innovations, ainsi que les prochaines mises à jour de Siri, amélioreront encore l’expérience utilisateur d’ici la sortie officielle de la version stable.