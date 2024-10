Project Jarvis : Google crée une IA pour piloter votre bavigateur

Google travaille sur un projet ambitieux baptisé Project Jarvis, qui vise à automatiser de nombreuses tâches du quotidien en utilisant l’intelligence artificielle pour prendre en charge diverses actions dans votre navigateur. Ce projet, en cours de développement, pourrait, selon les informations divulguées, réserver vos billets d’avion, répondre à vos e-mails, et effectuer de nombreuses autres tâches à votre place.

Ce nouveau système d’intelligence artificielle, basé sur la prochaine génération du LLM Gemini, est attendu pour la fin de l’année. Sa particularité ? Il serait capable d’automatiser des tâches quotidiennes directement dans le navigateur Chrome.

En effet, selon un rapport publié par The Information, Project Jarvis est conçu pour « prendre le contrôle de votre navigateur » et gérer des actions comme la recherche en ligne, l’achat de produits ou la réservation de voyages. En pratique, cette technologie interprète des captures d’écran de l’interface utilisateur et utilise ces informations pour simuler des actions, comme cliquer sur des boutons ou taper du texte dans des champs spécifiques.

Cette technologie s’intègre principalement avec le navigateur Google Chrome. Cependant, il n’est pas encore clair si Jarvis fonctionnera uniquement sur la version de bureau de Chrome ou s’il sera également disponible dans l’application mobile. Dans sa version actuelle, Jarvis fonctionne à un rythme relativement lent, car l’IA « prend quelques secondes pour analyser chaque action avant de l’exécuter ». Cependant, Google prévoit d’optimiser cette vitesse au fur et à mesure de l’avancement du projet.

Malgré des fonctionnalités prometteuses, Google doit surmonter plusieurs défis, notamment en matière de rapidité donc et de sécurité des données. La confidentialité reste un point sensible, car l’utilisation de Jarvis pourrait impliquer la gestion de données sensibles telles que des mots de passe ou des informations bancaires. Google devra donc rassurer les utilisateurs sur la sécurité de ces informations.

Lancement public et potentielles fonctionnalités de ce Project Jarvis

Google pourrait rendre Project Jarvis accessible dès décembre 2024, en parallèle avec le lancement de Google Gemini 2.0. Toutefois, l’accès pourrait initialement être limité aux abonnés de Gemini Advanced, Google ayant pris l’habitude de réserver certaines de ses nouveautés aux abonnés avant de les étendre progressivement à un plus large public, comme cela avait été le cas pour Gemini Live.

D’autres géants de la tech explorent également des technologies analogues, bien que distinctes de Project Jarvis. Par exemple, Apple Intelligence prévoit d’intégrer des capacités permettant à l’IA de surveiller les interactions de l’utilisateur à l’écran pour exécuter des actions dans plusieurs applications. Bien que ces fonctionnalités soient encore en développement, elles signalent un virage majeur vers des assistants numériques proactifs et polyvalents.

Project Jarvis pourrait révolutionner notre manière de naviguer en ligne en offrant une aide proactive et en anticipant les actions des utilisateurs, libérant ainsi du temps et facilitant la gestion des tâches quotidiennes.