Claude : Désormais, l’IA d’Anthropic analyse vos données avec JavaScript

Anthropic a récemment amélioré son chatbot Claude en lui permettant désormais d’écrire et d’exécuter du code JavaScript, élargissant ainsi ses capacités pour des tâches nécessitant des réponses mathématiquement précises et reproductibles. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée outil d’analyse, permet à Claude d’effectuer des calculs, d’analyser des données et de fournir des visualisations interactives à partir des données fournies par l’utilisateur.

« Lorsque vous avez besoin de réponses précises et vérifiables à partir de données, Claude fonctionne désormais comme un véritable analyste de données », a déclaré l’entreprise. « Au lieu de s’appuyer uniquement sur une analyse abstraite, il peut traiter systématiquement vos données — en les nettoyant, en les explorant et en les analysant étape par étape jusqu’à ce qu’il atteigne le bon résultat ».

Actuellement en version preview, cet outil fonctionne comme un environnement de développement intégré, permettant à Claude de traiter systématiquement les données étape par étape. Il peut gérer des tâches telles que le nettoyage, l’exploration et l’analyse de jeux de données, y compris à partir de tableurs et de fichiers PDF, jusqu’à obtenir une solution correcte.

Anthropic prévoit plusieurs usages pratiques pour cet outil. Par exemple, un vendeur peut télécharger des données globales pour Claude afin de générer un graphique de tendance pour l’analyse des performances, y compris des survols de souris qui afficheront des détails supplémentaires. Un ingénieur peut utiliser l’outil pour les journaux de disque et de CPU sur les serveurs et le chatbot affichera des informations sur l’utilisation des ressources, y compris des points de tracé interactifs avec des notes supplémentaires. Tout cela se fait avec du code JavaScript, de sorte que l’utilisateur peut demander au chatbot de le modifier à la volée.

Bien que ces tâches aient déjà pu être tentées auparavant, l’absence d’un mécanisme de vérification mathématique précis entraînait parfois des résultats moins fiables.

Disponible pour tous les utilisateurs de Claude

Comme il s’agit de l’interface du chatbot de Claude, elle inclut également des suggestions sur les potentielles questions de suivi ou sur la manière dont l’IA peut améliorer ou modifier le graphique. Les types de graphiques qu’il peut générer sont nombreux : lignes de tendance, diagrammes en bougie, diagrammes circulaires, diagrammes de dispersion, etc.

L’outil d’analyse de Claude rejoint des fonctionnalités analogues proposées par d’autres géants de l’IA. Les modèles Gemini de Google, par exemple, peuvent générer et exécuter du code Python pour affiner leurs réponses de manière itérative, tandis que les modèles phares d’OpenAI permettent également d’exécuter du code via une fonctionnalité appelée Advanced Data Analysis.

L’outil d’analyse de Claude est disponible pour tous les utilisateurs sur le Web. Pour l’activer, les utilisateurs peuvent se connecter sur Claude.ai et activer la fonctionnalité dans les paramètres. Cette nouveauté marque un grand pas en avant pour Claude, offrant des résultats plus fiables et détaillés pour les tâches complexes liées aux mathématiques et à l’analyse de données.