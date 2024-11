Opera pour Android : Reconnaissance d’images avec Aria et partage simplifié

Opera continue d’enrichir ses navigateurs avec des outils alimentés par l’IA, et cette fois-ci, c’est l’application Android qui bénéficie de nouveautés.

La mise à jour la plus récente introduit Image Understanding, une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de capturer des images avec leur téléphone et d’obtenir des informations contextuelles et des détails sur les éléments présents.

Cette nouvelle fonctionnalité repose sur Aria, l’assistant IA d’Opera, qui reçoit également une mise à jour. Désormais, il n’est plus nécessaire de se connecter pour utiliser Aria dans Opera pour Android, ce qui simplifie l’accès. En plus de la reconnaissance d’images, Aria permet également aux utilisateurs de générer des images basées sur une demande ou un croquis.

Notez toutefois que la création est limitée à cinq images gratuites.

Opera, générez un QR code pour n’importe quelle page Web

En parallèle, Opera a intégré plusieurs nouveautés destinées à faciliter le partage de contenu et la transition vers son navigateur. La fonctionnalité QR Code Sharing permet aux utilisateurs de générer un QR code pour n’importe quelle page Web, que d’autres peuvent scanner pour y accéder instantanément.

Opera a également ajouté la possibilité d’importer les mots de passe de Chrome, une amélioration qui facilite la transition vers ce navigateur en récupérant facilement les informations de connexion déjà sauvegardées.

Enfin, la mise à jour introduit de nouveaux thèmes inspirés par Opera One, avec des fonds d’écran et des schémas de couleurs revus, apportant une touche de fraîcheur et d’harmonie entre l’expérience Android et celle sur bureau. Ces nouveautés soulignent l’engagement d’Opera à offrir une navigation enrichie et plus fluide sur tous les supports.