iPhone Fold : Apple dévoile ses plans d’un iPhone pliable dans un brevet mis à jour

L’iPhone pliable, alias iPhone Fold ou iPhone Flip, véritable légende urbaine du monde de la tech, continue de faire couler beaucoup d’encre malgré l’absence de confirmation officielle de la part d’Apple. Cependant, une récente mise à jour d’un brevet très ancien nous donne un aperçu de ce que la firme de Cupertino pourrait bien avoir en tête : un smartphone pliable avec un écran externe, à l’image des modèles populaires actuels.

Le brevet en question, intitulé « Folding iPhone (& Other Devices) », décrit la configuration des téléphones pliables modernes : un grand écran intérieur pliable et un écran externe plus petit. Apple évoque également la possibilité d’un écran pliable en trois parties, analogue à celui du Huawei Mate XT.

Cette formulation laisse entrevoir la possibilité d’autres appareils pliables chez Apple. Imaginez un iPad se déployant pour atteindre la taille d’un petit bureau ! Un concept certes extravagant, mais qui ne manquerait pas d’attirer l’attention.

Apple sur les traces de Samsung et Google

La popularité croissante des smartphones pliables incite Apple à se lancer sur ce marché. Samsung, Google et d’autres fabricants ont déjà pris de l’avance, mais Apple a l’habitude de prendre son temps pour proposer des produits innovants à sa manière.

Cependant, le temps presse pour Apple. Samsung prévoit de lancer un smartphone à écran enroulable dès l’année prochaine. Cette prouesse technologique pourrait rendre les écrans pliables obsolètes si d’autres fabricants emboîtent le pas.

L’écran enroulable offre un avantage majeur : sa taille variable. L’utilisateur peut choisir la taille de l’écran à tout moment, un peu comme un mètre ruban. Un défi de taille pour les développeurs de systèmes d’exploitation, qui devront s’adapter à cette nouvelle donne.

Des brevets qui ne garantissent pas une commercialisation

Bien sûr, les brevets ne sont que des brevets. Rien ne garantit qu’un iPhone pliable verra le jour. Mais si c’est le cas, il ne fait aucun doute qu’il rencontrera un succès retentissant.