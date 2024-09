PS5 Pro : Prix, nouvelles fonctionnalités, la mise à niveau en vaut-elle vraiment la peine ?

Souvenez-vous de l’époque où les files d’attente devant les magasins s’étendaient sur des heures, les joueurs espérant mettre la main sur une PlayStation 5 avant que les stocks ne s’épuisent à nouveau. Lancée en pleine pandémie de COVID-19 en novembre 2020, la PlayStation 5 a suscité un engouement sans précédent.

Quatre ans plus tard, il n’est pas surprenant que cet enthousiasme se soit estompé. Beaucoup pensaient que Sony allait suivre son schéma habituel et sortir une version « Pro » pour le troisième anniversaire de la PS5 en 2023. Pourtant, l’entreprise a plutôt introduit une version Slim de la console.

Les rumeurs se confirment : la PS5 Pro est enfin là

Depuis mars 2024, des rumeurs et fuites concernant une éventuelle PS5 Pro circulaient déjà sur le Web. Hier, Sony a officiellement annoncé cette nouvelle version haut de gamme de la PlayStation 5 : la PS5 Pro. Cependant, son prix risque de refroidir certains joueurs, car elle sera commercialisée à 800 euros, un tarif plus élevé que ce que les rumeurs laissaient présager.

Cela pose donc une question essentielle : qu’apporte vraiment la PlayStation 5 Pro ? Est-elle suffisamment attractive pour justifier un changement de console ? Ou, au contraire, serait-il plus judicieux de profiter de cette sortie pour acquérir la PlayStation 5 classique à un prix réduit ?

Quelles nouveautés pour la PS5 Pro ?

Bien que la PS5 Pro soit dépourvue de lecteur de disque, Mark Cerny, architecte en chef de la PS5, a évoqué trois améliorations majeures par rapport au modèle standard. D’abord, la PS5 Pro dispose d’un GPU plus grand avec 67 % d’unités de calcul en plus, offrant une capacité graphique supérieure. Elle embarque également une RAM 28 % plus rapide, permettant un rendu graphique jusqu’à 45 % plus rapide. Ensuite, elle se distingue par des capacités de ray tracing avancées, Sony affirmant qu’elle peut effectuer des calculs de ray tracing 2 à 3x plus rapidement que la version standard.

Enfin, la PS5 Pro est équipée d’un matériel dédié à la technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), un mode d’upscaling assisté par IA pour améliorer les détails graphiques.

Un autre atout de la PS5 Pro est la fonction Game Boost, qui améliore les performances des jeux compatibles en stabilisant leur taux d’images par seconde et en optimisant leur fluidité.

Faut-il franchir le pas ?

Bien que la PS5 Pro représente une évolution intéressante, elle n’est clairement pas une PlayStation 6. Ses améliorations restent donc incrémentielles, visant avant tout à perfectionner l’expérience de jeu. Si des détails plus poussés dans les reflets des jeux comme Hogwarts Legacy ou des graphismes affinés vous attirent, la PS5 Pro pourrait valoir l’investissement. En revanche, pour la majorité des joueurs qui possèdent déjà une PS5, ces ajouts risquent de ne pas justifier un tel coût.

À l’horizon, la PlayStation 6 ne devrait pas voir le jour avant au moins 4 ans. Ainsi, pour ceux qui ne sont pas séduits par les nouveautés de la PS5 Pro, il serait peut-être plus judicieux de guetter les promotions sur la PlayStation 5 classique, qui pourrait devenir plus abordable à l’approche de la sortie de la version Pro.

La PlayStation 5 Pro sera officiellement disponible à partir du 7 novembre 2024, avec des précommandes ouvertes dès le 26 septembre 2024.

La sortie de la PS5 Pro marque une nouvelle étape pour les passionnés de jeux vidéo, avec des améliorations notables, mais sans révolutionner l’expérience déjà offerte par la PS5 classique. Le choix d’investir dans cette nouvelle version dépendra surtout de votre intérêt pour les performances graphiques et les technologies comme le ray tracing et l’upscaling. Pour ceux qui sont satisfaits de leur PlayStation 5 actuelle, attendre une baisse de prix de celle-ci pourrait être une décision plus judicieuse.