Sony dévoile la PS5 Pro : Un GPU plus puissant, ray tracing et upscaling IA à 800 euros

Après une avalanche de fuites, de rumeurs et une attente interminable, le moment est venu. Lors de sa présentation technique hier soir, Sony a officiellement levé le voile sur la PS5 Pro. La nouvelle console est dotée de quelques améliorations progressives, notamment un GPU plus puissant, le ray tracing, et bien plus encore.

Lors de la courte présentation de la PS5 Pro, Mark Cerny, architecte système en chef de la PS5 et de la PS4, a parlé de la console. Cerny a divisé les améliorations de la PS5 Pro en ce qu’il a appelé « les trois grandes ». Il s’agit d’un GPU plus puissant, de l’Advanced Ray Tracing et de l’upscaling piloté par l’IA. « C’est la console la plus puissante que nous ayons jamais construite », déclare Cerny.

Tout d’abord, la PS5 Pro est désormais équipée d’un GPU plus grand, offrant 45 % de rendu en plus pour le gameplay. Cela est dû à 67 % d’unités de calcul en plus et à 28 % de mémoire en plus. Cela devrait naturellement contribuer à l’amélioration du gameplay. L’une des principales raisons de la PS5 Pro est de permettre aux joueurs de la PS5 Pro de ne pas avoir à choisir entre les modes de performance et de fidélité. « Les joueurs choisissent les performances environ les trois quarts du temps », explique Cerny.

La PS5 Pro va apporter la fonctionnalité PlayStation Spectral Super Resolution

La présentation technique est allée plus loin en indiquant que les joueurs peuvent désormais profiter d’une plus grande fidélité et d’une fréquence d’images plus fluide grâce à la PS5 Pro. Bien qu’il n’ait pas été fait mention d’un taux de rafraîchissement de 120 FPS, on peut supposer que le même taux de rafraîchissement de 60 FPS sera désormais meilleur.

En complément, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la solution d’upscaling par IA de l’entreprise, utilise une technologie d’apprentissage automatique pour fournir une qualité d’image plus nette et ajouter des détails améliorés. Cerny en a fait la démonstration en comparant les mêmes jeux sur les anciennes et les nouvelles consoles. Il s’agit d’une technique de mise à l’échelle analogue au DLSS de Nvidia ou au FSR d’AMD pour améliorer la fréquence d’images et la qualité d’image des jeux PlayStation. Cette mise à l’échelle PSSR personnalisée est conçue pour remplacer l’implémentation d’anticrénelage temporel ou de suréchantillonnage existante d’un jeu.

Enfin, le ray tracing amélioré offrira une réflexion et une réfraction de la lumière plus dynamiques. La PS5 Pro pourra ainsi projeter des rayons jusqu’à 3x plus vite que la PS5 originale. Les jeux conçus pour la PS5 Pro porteront un logo amélioré sur leur étiquette.

Sony propose également une option « Game Boost » pour la PS5 Pro, qui s’appliquera à plus de 8 500 jeux PS4 rétrocompatibles pour la PS5 Pro. « Cette fonctionnalité peut stabiliser ou améliorer les performances des jeux PS4 et PS5 pris en charge », explique Hideaki Nishino, PDG du groupe commercial des plateformes de Sony Interactive Entertainment. « La qualité d’image améliorée pour les jeux PS4 est également disponible pour améliorer la résolution de certains jeux PS4 ». La PS5 Pro prendra également en charge la connectivité Wi-Fi 7, le VRR et les résolutions 8K.

Prix et date de sortie de la PS5 Pro

La PS5 Pro coûtera 799,99 €. La console sera officiellement lancée sur le marché le 7 novembre et les précommandes débuteront le 26 septembre. La console sera équipée d’un disque dur SSD de 2 To, d’une manette sans fil DualSense et d’une copie d’Astro’s Playroom préinstallée.

En outre, la PS5 Pro sera une console sans disque, mais les joueurs pourront acheter le lecteur de disque séparément. En résumé, cette annonce nous a laissés à la fois intrigués et tristes.

Ceci étant dit, que pensez-vous de la PS5 Pro ?