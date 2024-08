Jurassic World : Renaissance, une nouvelle aventure dino-futuriste dévoilée

Universal Pictures a récemment levé le voile sur le prochain chapitre de l’univers Jurassic World, révélant le titre officiel du quatrième opus : Jurassic World : Renaissance. Ce nouveau film s’annonce comme un incontournable pour les fans de la franchise. L’annonce a été accompagnée de premières images mettant en scène les stars Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, et Mahershala Ali, laissant entrevoir une nouvelle aventure palpitante.

Soyez prêts à plonger dans cette nouvelle aventure épique où la survie de l’humanité pourrait bien reposer entre les mains des dinosaures les plus puissants.

Jurassic World : Renaissance se déroule 5 ans après les événements de Jurassic World Dominion, dans un monde devenu majoritairement hostile aux dinosaures. « Les quelques dinosaures restants vivent dans des environnements équatoriaux isolés, où le climat rappelle celui dans lequel ils prospéraient autrefois », peut-on lire dans le synopsis officiel du film. Ce cadre tropical abrite les trois créatures les plus gigantesques de la biosphère, détenant le secret d’une drogue révolutionnaire aux effets miraculeux pour l’humanité.

Scarlett Johansson incarne Zora Bennet, une spécialiste des opérations secrètes, chargée de mener une mission top secrète visant à sécuriser du matériel génétique provenant des trois plus grands dinosaures du monde. Lors de cette mission, l’équipe de Zora découvre une famille civile naufragée. Contraints de cohabiter sur cette île mystérieuse, les deux groupes tombent sur une « découverte sinistre et choquante, cachée au monde depuis des décennies ».

Un casting de haut vol

Le film réunit un ensemble de personnages clés, chacun apportant une dimension unique à l’histoire. Jonathan Bailey incarne Dr. Henry Loomis, un paléontologue renommé, tandis que Mahershala Ali joue le rôle de Duncan Kincaid, le fidèle leader de l’équipe de Zora. Rupert Friend interprète Martin Krebs, un représentant d’une grande entreprise pharmaceutique, et Manuel Garcia-Rulfo est Reuben Delgado, le père de la famille naufragée.

Les autres membres de la famille Delgado sont joués par Luna Blaise, David Iacona, et Audrina Miranda, qui incarnent respectivement les enfants de Reuben.

Parmi les autres membres de l’équipe de Zora, on retrouve Philippine Velge, Bechir Sylvain, et Ed Skrein, qui promettent d’ajouter une dynamique intense à cette mission dangereuse.

Jurassic World : Renaissance : une réalisation ambitieuse

Gareth Edwards, connu pour son travail sur The Creator, prend les rênes de ce nouveau volet, en s’appuyant sur un scénario signé par David Koepp, le scénariste original de Jurassic Park. Cette collaboration promet de rester fidèle à l’essence de la franchise tout en apportant une nouvelle perspective à l’univers Jurassic World.

Jurassic World : Renaissance est le septième film de la franchise Jurassic Park et le quatrième de la série Jurassic World. Le dernier film, Jurassic World Dominion, sorti en 2022, a connu un succès retentissant avec plus d’un milliard de dollars de recettes mondiales. La sortie de Jurassic World : Renaissance est prévue pour le 2 juillet 2025, et les attentes sont déjà très élevées pour ce nouveau chapitre de la saga légendaire.