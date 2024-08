Imagen 3 : Le générateur d’images de Google maintenant accessible au grand public

En mai dernier, Google a dévoilé pour la première fois Imagen 3, son générateur d’images à partir de texte. Initialement réservé à la plateforme de développement Vertex AI et à une preview privée, cet outil restait hors de portée pour le grand public. Heureusement, la situation vient de changer.

Le géant de la recherche a discrètement annoncé que Imagen 3 est désormais accessible à tous les utilisateurs aux États-Unis, comme le rapporte VentureBeat. Vous pouvez essayer ce générateur d’images mis à jour via l’AI Test Kitchen de Google.

Google affirme que Imagen 3 est son générateur d’images le plus performant à ce jour. L’entreprise met en avant des images générées avec une meilleure précision, une richesse accrue au niveau de l’éclairage, et une réduction des artefacts. De plus, la compréhension des consignes textuelles a été « considérablement améliorée », ce qui permet à Imagen 3 de produire des résultats plus fidèles aux descriptions fournies.

Par ailleurs, Google indique que plusieurs versions de Imagen 3 seront proposées, chacune étant optimisée pour des tâches spécifiques, comme la création de croquis rapides ou la génération d’images en haute résolution.

Imagen 3 alimente également la nouvelle application Pixel Studio disponible sur les téléphones de la série Pixel 9. Cette application permet non seulement de générer des images à partir de texte, mais aussi d’éditer des photos grâce à une intelligence artificielle intégrée au dispositif. Cependant, il n’est pas nécessaire d’acheter un téléphone Pixel 9 pour essayer Imagen 3. L’accès est élargi, offrant ainsi au public la possibilité de découvrir cette technologie prometteuse sans condition restrictive.

Imagen 3 contraste fortement avec Grok

Malgré quelques restrictions peu souples, Imagen 3 contraste fortement avec Grok, le générateur d’images par IA qui vit sur la plateforme X d’Elon Musk. Grok a été utilisé pour générer toutes sortes de contenus sauvages, y compris des images contenant de la drogue, de la violence et des personnalités publiques faisant des choses douteuses.

Mais les outils d’IA de Google ont également connu quelques problèmes. Au début de l’année, Google a cessé de laisser les gens générer des images avec son chatbot Gemini après que des utilisateurs ont constaté qu’il créait des images historiquement inexactes.