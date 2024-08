Google Meet améliore l’expérience utilisateur avec des mises à jour innovantes

Google vient d’annoncer une série de mises à jour pour son service d’appels vidéo, Google Meet, dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur. Ces nouveautés visent à rendre les interactions avec vos proches, collègues ou camarades de classe plus simples et plus engageantes.

Google Meet bénéficie désormais d’une interface rafraîchie, facilitant le démarrage ou la réception d’appels vidéo, ainsi que la planification de réunions. Cette nouvelle interface est harmonisée sur tous les appareils, garantissant une prise en main intuitive, que vous soyez familier avec la version mobile ou non.

Les fonctionnalités clés, telles que les sous-titres en direct disponibles dans plus de 70 langues, sont désormais plus accessibles. De plus, la discussion en temps réel pendant les appels vidéo permet un partage de liens sans effort et favorise l’engagement, même lorsque la prise de parole n’est pas possible.

Pour personnaliser vos appels vidéo, Google Meet permet désormais aux utilisateurs d’empiler plusieurs effets, comme des arrière-plans, des filtres, et des accessoires. Cette fonctionnalité rend la personnalisation de votre apparence plus facile et amusante.

La mise à jour introduit également les réactions via emojis, vous permettant de vous exprimer durant les appels de groupe sans interrompre la conversation. Des emojis tels que le pouce levé 👍, les mains qui applaudissent 👏 ou le visage qui rit 😂 sont accessibles d’un simple clic. Les utilisateurs peuvent également personnaliser la couleur de peau de leurs émojis pour mieux refléter leur identité.

Partage d’écran pour une collaboration efficace

Cette mise à jour permet aux utilisateurs de partager leur écran sur les appareils iOS et Android. Cette fonctionnalité est idéale pour présenter des photos, vidéos, présentations et autres contenus pendant les appels, facilitant ainsi la collaboration, les discussions avec des amis, ou le support technique à distance.

Google Meet introduit également un mode « on-the-go » sur Android et iOS, offrant une expérience audio uniquement, avec des boutons de contrôle d’appel plus grands. Ce mode est parfait pour les utilisateurs qui doivent participer à des appels en marchant, conduisant, ou en utilisant les transports en commun, réduisant ainsi les distractions.

De plus, la fonctionnalité de transfert d’appel permet de passer un appel vidéo d’un appareil à un autre, comme de votre téléphone à votre tablette, sans aucune interruption.

Disponibilité et déploiement

Ces nouvelles fonctionnalités seront déployées progressivement pour les utilisateurs de Google Meet au cours des prochains mois. Google recommande de garder l’application Meet à jour pour accéder aux nouvelles fonctionnalités dès leur disponibilité. Si les participants d’un appel vidéo utilisent des versions différentes de l’application, l’appel basculera automatiquement vers la version la plus ancienne.

Ces améliorations témoignent de l’engagement de Google à offrir une plateforme de communication toujours plus performante et adaptée aux besoins des utilisateurs modernes, que ce soit pour des réunions professionnelles ou des appels personnels.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, je pense que l’expérience des appels vidéo sur Google Meet va vraiment devenir plus agréable à utiliser.