Honor 200 et 200 Pro : Nouveaux smartphones avec MagicOS 8.0 et architecture IA

Honor a récemment présenté ses nouveaux smartphones, les Honor 200 et 200 Pro, qui intègrent la nouvelle architecture IA de la société, annoncée la semaine dernière lors du salon Vivatech à Paris.

Ces modèles sont également les premiers à être livrés avec MagicOS 8.0, la version personnalisée d’Android 14 par Honor. La mise à jour MagicOS 8.0 est prévue pour être déployée sur les appareils Magic V2 et Honor 90 dans les prochains mois.

Bien que le lancement mondial de la série Honor 200 soit prévu pour le 12 juin, les clients en Chine pourront les acheter bien plus tôt. Le Honor 200 sera disponible à partir de 370 dollars (12/256 Go) et jusqu’à 440 dollars (16/512 Go). La version Honor 200 Pro est proposée à un prix de départ de 485 dollars (12/256 Go) et peut atteindre 620 dollars (16 Go/1 To).

Les deux modèles sont disponibles en quatre couleurs : noir, bleu, rose et blanc.

Différences et caractéristiques techniques de la série Honor 200

Le principal point de distinction entre les deux modèles réside dans le chipset. Le modèle standard est équipé du processeur Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm, tandis que la version Pro dispose d’un processeur plus puissant, le Snapdragon 8s Gen 3. Malgré cette différence de performance, les deux téléphones partagent plusieurs caractéristiques communes.

Ils sont tous deux dotés d’une triple caméra comprenant un capteur principal de 50 mégapixels. Toutefois, le Honor 200 utilise le capteur Sony IMX906, alors que le 200 Pro est équipé du capteur OmniVision OV50H. Les deux modèles disposent également d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2,5x et stabilisation optique de l’image (OIS), d’un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’une caméra selfie de 50 mégapixels.

En ce qui concerne l’écran, les deux smartphones arborent une dalle OLED full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ils sont également équipés de batteries d’une capacité de 5 200 mAh, supportant la charge filaire rapide de 100 W.

Disponibilité et prix

Honor a confirmé que les Honor 200 et Honor 200 Pro seront disponibles en Chine dès le 31 mai. Malheureusement, aucune information sur les prix et la disponibilité dans d’autres marchés n’a encore été communiquée.