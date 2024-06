Project BlackPearl : L’IA transformera l’application Mail d’Apple avec iOS 18

Selon certaines informations, Apple pourrait annoncer plusieurs fonctionnalités d’IA importantes pour l’application Mail d’iOS 18 dans le cadre du « Project BlackPearl » lors de sa Worldwide Developers Conference.

AppleInsider cite des sources indiquant que les améliorations à venir de l’application Mail sont liées à la nouvelle initiative d’Apple en matière d’IA. Ces améliorations devraient faire leur apparition dans les nouvelles versions des systèmes d’exploitation d’Apple attendues à la WWDC. Une mise à jour majeure inclut des fonctionnalités de recherche avancées dans l’application Mail, permettant des recherches dans les e-mails, les contacts, les emplacements et les documents locaux.

L’application Mail utilisera le Large Language Model Ajax d’Apple pour améliorer les résultats de recherche, y compris les réponses intelligentes et les tonalités de réponse personnalisables via Siri. Grâce aux améliorations de l’IA, Siri aura une meilleure compréhension du contexte, en tenant compte de divers aspects tels que la localisation et les événements du calendrier.

En outre, Mail, Messages et Siri introduiront une fonction « Smart Reply », qui fournira des réponses instantanées générées par l’IA. Cela signifie que les représentants du service clientèle et les assistants administratifs peuvent rationaliser leurs tâches de communication.

Un nouveau framework d’écriture à l’échelle du système est également prévu, qui pourrait permettre d’éditer des textes par l’intermédiaire de Siri dans le cadre de l’initiative, dont le nom de code est « Project BlackPearl ». Ce projet vise à utiliser l’apprentissage automatique pour catégoriser les courriels et identifier les messages urgents ou des types d’expéditeurs particuliers.

iOS 18 et macOS 15 prêts pour l’IA

Les prochaines mises à jour d’iOS 18 et de macOS 15 développeront également Siri pour qu’il soit capable de résumer des textes, notamment des courriels, des messages et plus encore. Cette nouvelle version du chatbot, qui devrait être dévoilée lors de la WWDC, constituera une amélioration significative de la façon dont l’assistant virtuel d’Apple interagit avec le texte.

Les types de texte comprennent les courriels individuels et les fils de discussion complets, les messages, les notifications individuelles et les piles de notifications groupées, les notes, les messages divers et les textes ou articles d’actualité fournis par les utilisateurs. Cela devrait permettre de rationaliser la gestion des informations sur les appareils Apple. Siri serait également capable de modifier des photos et même de faire apparaître d’anciennes photos de votre bibliothèque.