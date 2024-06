Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, face à des allégations de conflits d’intérêts

Sam Altman, PDG d’OpenAI, est devenu l’un des investisseurs individuels les plus prolifiques de la Silicon Valley. Depuis le début de l’année, ses investissements s’élèvent à au moins 2,8 milliards de dollars, selon un rapport du Wall Street Journal.

OpenAI, évaluée à 86 milliards de dollars, ne verse à Altman qu’un salaire annuel de 65 000 dollars. Malgré cela, son portefeuille d’investissements, comprenant des participations dans Reddit et Stripe, a contribué à atteindre une valeur nette de 2 milliards de dollars cette année, d’après le Bloomberg Billionaires Index.

Une stratégie d’investissement diversifiée

Altman a utilisé une ligne de crédit de JPMorgan pour investir des centaines de millions de dollars dans des entreprises privées. Selon Business Insider, certaines de ces entreprises collaborent avec OpenAI, soulevant des questions de conflits d’intérêts. Par exemple, après le partenariat entre Reddit et le développeur de ChatGPT, les actions de Reddit ont grimpé de plus de 10 %, augmentant l’investissement d’Altman de 69 millions de dollars. Cette acquisition a été approuvée par le COO et le conseil d’administration indépendant d’OpenAI.

Bret Taylor, président du conseil d’administration d’OpenAI, a déclaré qu’Altman a « constamment » respecté les politiques de l’entreprise et a été « transparent concernant ses investissements ». Cependant, des préoccupations subsistent quant aux implications éthiques de ces investissements croisés.

Les révélations d’une ancienne membre du conseil d’OpenAI

Helen Toner, ancienne membre du conseil d’administration d’OpenAI, a récemment révélé les raisons de l’éviction de Sam Altman en novembre lors d’un podcast. Selon Toner, le lancement de ChatGPT en novembre 2022 a été une surprise pour le conseil, Altman n’ayant pas informé ce dernier de son fonds d’investissement dédié aux startups.

Toner a accusé Altman d’avoir retenu des informations et de ne pas avoir représenté fidèlement les événements corporatifs, rendant difficile pour le conseil de remplir son devoir. Elle a mentionné des interactions nuisibles et des mensonges documentés par des captures d’écran, rapportés par deux cadres en octobre, un mois avant son éviction.

Les enquêtes du ministère de la Justice

Le ministère de la Justice des États-Unis enquête sur des entreprises clés de l’IA, y compris OpenAI, pour des infractions antitrust. Jonathan Kanter, chef antitrust du DOJ, a averti lors d’une conférence à l’Université de Stanford sur l’importance de rémunérer adéquatement les créateurs pour l’utilisation de leurs œuvres dans la formation des modèles d’IA. Kanter a souligné que ne pas récompenser correctement les artistes, interprètes et autres créateurs pourrait entraîner des actions gouvernementales.

Sam Altman continue de jouer un rôle crucial dans le paysage technologique et financier de la Silicon Valley. Ses investissements massifs et ses interactions avec le conseil d’administration d’OpenAI soulèvent des questions importantes sur la transparence et l’éthique dans le domaine en pleine croissance de l’IA. Pendant ce temps, la surveillance réglementaire s’intensifie, rappelant l’importance de maintenir un équilibre entre innovation technologique et respect des droits des créateurs.