L’ironie de l’IA : Un ingénieur d’OpenAI déplore l’impact sur le marché du travail

Dans un moment chargé d’ironie, un ingénieur de OpenAI a déclaré qu’il était « profondément injuste » que lui et ses pairs construisent des modèles d’intelligence artificielle (IA) capables de décimer le marché du travail, ajoutant qu’il y avait peu de chances d’arrêter cette dynamique.

Avec l’essor de l’IA et la prolifération de technologies qui évoluent rapidement, le monde du travail s’inquiète réellement de la redondance de certaines fonctions d’ici quelques années. Ces thèmes étaient prédominants lorsque Microsoft a réalisé son indice annuel des tendances du travail pour 2023.

Dans cette enquête, un peu moins de la moitié des 31 000 personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que l’IA aurait un impact sur leur sécurité d’emploi.

La question a été abordée dans une interview publiée ces derniers jours par The Atlantic, mais ceux qui contribuent à la réduction du besoin de travailleurs humains dans certains domaines ont apparemment haussé les épaules, comme s’ils étaient impuissants à influer sur la direction prise par l’IA.

Les commentaires étaient peut-être destinés à paraître emphatiques, mais le résultat est le renforcement de l’IA en tant que force irrésistible.

Pourquoi l’IA a besoin d’une réglementation efficace ?

Dans la vidéo, Brian Wu, un ingénieur d’OpenAI, déclare : « Il est profondément injuste qu’un groupe de personnes puisse construire l’IA et supprimer les emplois de tout le monde et, dans un certain sens, il n’y a rien que l’on puisse faire pour les arrêter maintenant ». Tout en reconnaissant la situation et le rôle qu’ils y ont joué, Wu a demandé aux gens de « réfléchir à ce qu’il faut faire dans un monde où le travail est obsolète ».

Est-ce là l’avenir ? Une société où le besoin de travail et d’emploi est limité et où les masses recherchent d’autres activités pour se réaliser et s’épanouir ? Cela pourrait bien être le cas, dans une certaine mesure.

Une telle situation dystopique n’est pas pour demain, mais elle devrait inciter les esprits à réglementer l’IA en toute sécurité, à veiller à ce que ses avantages soient exploités, mais aussi à ne pas laisser son pouvoir s’exercer sans contrôle ni retenue.

OpenAI a encore du travail

Wu s’est montré résigné mais prudent quant à la suite des événements : « Je ne sais pas », a-t-il déclaré. « Sensibiliser les gens, amener les gouvernements à s’intéresser à la question, amener d’autres personnes à s’intéresser à la question ». Une longue pause s’ensuit. « Ou nous rejoindre et occuper l’un des rares emplois restants. Je n’en sais rien. C’est dur ».