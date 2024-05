Raspberry Pi Ltd prévoit une prometteuse introduction en Bourse

La société à l’origine de la gamme Raspberry Pi d’ordinateurs monocartes, d’accessoires et de produits connexes tels que le microcontrôleur RP2040 envisage de s’introduire en bourse. Raspberry Pi Ltd a publié un avis d’intention d’introduction en bourse indiquant son intention de lancer une IPO à la Bourse de Londres.

Cette initiative pourrait aider la société à générer des revenus qui pourraient être réinjectés dans le développement, la fabrication et la distribution des produits. Mais, l’un des éléments les plus intéressants du document est l’explication de Raspberry Pi sur les actuels acheteurs de ses produits.

Lorsque le premier ordinateur monocarte Raspberry Pi est apparu dans les rues en 2012, il était positionné comme un petit ordinateur bon marché et de faible puissance destiné au marché de l’éducation. Une douzaine d’années plus tard, l’entreprise a vendu plus de 60 millions d’ordinateurs monocartes et de modules de calcul à des clients dans plus de 70 pays.

Raspberry Pi Ltd a de grandes ambitions

7,4 millions d’unités de ces ventes ont été réalisées au cours de la seule année 2023, 72 % de ces unités étant destinées au « marché industriel et embarqué », contre 28 % seulement pour le marché des « passionnés et de l’éducation ». Le Raspberry Pi est également entré sur un troisième marché (celui des semi-conducteurs) avec le lancement de sa puce RP2040 en 2021.

Une grande partie du reste du document traite de la croissance du chiffre d’affaires de Raspberry Pi, des opportunités d’expansion et de la nature écologique de ses produits (qui consomment moins d’énergie que la plupart des ordinateurs de bureau, comprennent beaucoup moins de plastique pour le boîtier et nécessitent moins d’eau usée lors de la fabrication).

Raspberry Pi Ltd espère utiliser cet argent pour rémunérer davantage d’ingénieurs, intégrer certains aspects de son processus de conception de semi-conducteurs et introduire de nouvelles variantes de produits plus onéreuses qui « répondent mieux aux besoins des clients de Raspberry Pi ».

Une levée de fonds réalisée en 2023 par le fabricant de puces britannique Arm Holdings a évalué le Raspberry Pi à environ 444 millions de livres sterling (environ 518 millions d’euros), bien que ce chiffre ait depuis potentiellement augmenté à environ 500 millions de livres sterling (environ 583 millions d’euros) selon le Times.

La Fondation Raspberry Pi restera l’actionnaire majoritaire de l’entreprise

Ce n’est pas la première fois que Raspberry Pi envisage une introduction en bourse. L’entreprise avait déjà envisagé de s’introduire en bourse en 2022, mais avait abandonné l’idée à l’époque (probablement parce qu’elle avait du mal à répondre à la demande à ce moment-là).

Bien que Raspberry Pi Ltd soit actuellement une société privée cherchant à s’introduire en bourse, elle resterait une filiale de la Fondation Raspberry Pi, une organisation caritative britannique fondée en 2008 qui continue à se concentrer sur la « promotion de l’intérêt pour l’informatique auprès des jeunes ». Depuis que l’entreprise à but lucratif a été scindée en 2013, elle a « distribué environ 50 millions de dollars de dividendes à la fondation ».