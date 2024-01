De la Fondation à la finance : Raspberry Pi prépare son introduction en bourse

Ce qui a commencé comme un projet de promotion de l’éducation informatique dans les écoles britanniques avec la création d’une Fondation est maintenant sur le point d’entrer en bourse. Raspberry Pi veut entrer en bourse, selon son patron Eben Upton.

Le PDG de Raspberry Pi, Eben Upton, a déclaré dans une interview accordée au service économique américain Bloomberg que son entreprise était en train de préparer son entrée en bourse. Elle en est à un stade précoce et a chargé les sociétés de conseil Peel Hunt et Jefferies de préparer l’introduction en bourse.

Selon Upton, Raspberry Pi a l’intention de s’inscrire à la cote de Londres, ce qui renforcerait quelque peu la place financière locale après le départ de nombreuses entreprises vers Wall Street à New York. L’équipe avait déjà envisagé pour la première fois une introduction en bourse au début de l’année 2022, mais avait alors décidé de reporter ses projets.

Derrière l’entreprise se trouve toujours la Fondation à but non lucratif Raspberry Pi Foundation. Depuis les premières réflexions sur une introduction en bourse, la société commerciale Raspberry Pi a d’abord décidé de collecter des fonds auprès d’autres investisseurs tels que le concepteur de puces ARM et la division puces de Sony. Depuis, la valeur du marché est estimée à environ 560 millions de dollars.

Selon Upton, on sera également en mesure d’attirer des investisseurs américains à Londres. C’est exactement ce dont il s’agit pour cette entreprise relativement jeune, qui veut toujours être à la hauteur de son ambition éducative. L’objectif est de collecter de nouveaux fonds afin de permettre la réalisation de nouveaux projets et d’assurer leur préfinancement.

L’entreprise commerciale Raspberry Pi devrait surtout être née du fait que les ordinateurs monocarte et les ordinateurs de DIY de l’entreprise, dans leurs diverses variantes, ne sont plus utilisés uniquement par des bricoleurs et des amateurs. Au lieu de cela, toute une industrie s’est développée autour de l’utilisation commerciale des systèmes, ce qui a déjà conduit à plusieurs reprises à des goulots d’étranglement massifs au niveau de la disponibilité.