Threads renforce la modération des contenus avec un programme de vérification des faits

Threads va s’efforcer de modérer davantage le contenu généré par les utilisateurs sur la plateforme. Dans une récente mise à jour, Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a révélé que Threads intensifie ses efforts pour modérer les contenus générés par les utilisateurs. Un programme révolutionnaire de vérification des faits est en cours d’élaboration, visant à aligner les évaluations de vérification des faits de Facebook ou d’Instagram sur Threads.

Mosseri a souligné que l’objectif de cette initiative est de permettre aux partenaires de fact-checking d’évaluer et de noter les fausses informations au sein de l’application. Engadget rapporte que le programme, dont le lancement est prévu au début de l’année prochaine, fera appel à des partenaires de vérification des faits tiers pour signaler et examiner le contenu circulant sur Threads.

Les utilisateurs auront la possibilité d’ajuster le niveau par défaut de « rétrogradation sur les contenus vérifiés » dans leurs flux personnels. Meta assure que les préférences des utilisateurs, telles que les paramètres de sensibilité du contenu sur Instagram, seront transférées de manière transparente dans l’affichage de Threads.

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’autonomisation des utilisateurs, Meta a récemment mis en place des contrôles accrus sur Instagram et Facebook, permettant aux utilisateurs d’adapter leur exposition aux contenus sensibles ou vérifiés.

S’appuyant sur cette initiative centrée sur l’utilisateur, Meta intègre maintenant ces contrôles dans Threads, offrant aux utilisateurs l’autonomie nécessaire pour affiner leur expérience. Les utilisateurs peuvent choisir d’augmenter, de diminuer ou de maintenir le niveau de rétrogradation par défaut pour les contenus vérifiés dans leur fil d’actualité.

Cette personnalisation transparente s’étend à toutes les plateformes, garantissant que les préférences définies pour les contenus sensibles sur Instagram sont reflétées sur Threads.

Augmentation de la désinformation

Les plateformes de réseaux sociaux, telles que Threads, sont confrontées à la nécessité de renforcer leurs défenses contre la propagation de la désinformation, en particulier en prévision des prochaines élections présidentielles.

La mise en place d’un système de vérification des faits au sein de l’application Threads s’inscrit dans la lignée des récents efforts de l’entreprise. En particulier, l’introduction d’un outil de recherche par l’entreprise comprenait le blocage de mots spécifiques « précédemment liés » à la désinformation sur la plateforme Meta.

Malgré l’intégration d’une fonction de vérification des faits, il est essentiel de noter que Threads n’aspire pas nécessairement à devenir une source primaire d’informations numériques. Mosseri a précisé qu’à l’heure actuelle, la plateforme n’a pas l’intention « d’amplifier les nouvelles » sur son interface.

Alors que Threads en est encore à ses débuts et n’a peut-être pas une approche bien établie pour traiter les nouvelles et la modération nécessaire qu’elles impliquent, il est de plus en plus urgent de trouver une alternative, en particulier avec la montée en puissance de la désinformation entourant le conflit entre Israël et le Hamas sur diverses plateformes.

Pas une source primaire d’informations numériques

En réponse, plusieurs journalistes sont passés à Threads au cours du weekend afin d’établir une présence et de se constituer un public. Dans un message viral, ils se sont présentés à la base d’utilisateurs de Threads, ce qui a incité d’autres personnes à faire de même.

Toutefois, si Threads maintient sa position de ne pas « amplifier » les informations, elle pourrait avoir du mal à remplacer directement les organes d’information traditionnels. Les nouvelles et les informations en temps réel constituent l’épine dorsale de ces plateformes, et reproduire cette dynamique est une tâche difficile.

Alors que Threads avait une occasion unique d’explorer ce domaine, il semble réticent à faire ce saut particulier.